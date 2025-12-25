"Почта России" приостановила доставку по земле в пять стран

"Почта России" сообщила, что временно приостанавливает наземную доставку почтовых отправлений в Эстонию, Латвию, Литву, Хорватию и Словению.

На сайте "Почты России" опубликованы изменения в почтовом обмене с другими странами.

"Почта России временно приостанавливает наземную доставку в Латвию, Литву, Словению, Хорватию и Эстонию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что авиадоставка в эти страны продолжается.

При этом, по данным "Почты России", возобновлен приём международных отправлений в Чад, Сомали и Республику Конго.

Согласно информации на сайте, ограничения в международном почтовом обмене могут быть связаны с тем, что некоторые государства не принимают отправления из-за отсутствия авиасообщения или невозможности использования транзитных маршрутов, пишет Смотрим.