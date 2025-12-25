Я нашел ошибку
Главные новости:
в Самаре маленькие пациенты клиник Самарского медуниверситета окунулись в настоящую новогоднюю сказку
В Самаре маленькие пациенты клиник Самарского медуниверситета окунулись в настоящую новогоднюю сказку
Больше половины россиян сохранили советские игрушки.
Больше половины россиян сохранили советские игрушки
Михаил Мурашко призвал отказаться от алкоголя на Новый год
Михаил Мурашко призвал отказаться от алкоголя на Новый год
В Самаре провели третью «Ёлку желаний» для детей из семей участников СВО
В Самаре провели третью «Ёлку желаний» для детей из семей участников СВО
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
В Самаре при пожаре на пр. Кирова погиб один человек, четверо пострадали
В Самаре при пожаре на пр. Кирова погиб один человек, четверо пострадали
В Самаре горел киоск с шаурмой
В Самаре горел киоск с шаурмой
"Почта России" приостановила доставку по земле в пять стран
"Почта России" приостановила доставку по земле в пять стран
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.44
-0.14
EUR 92.47
-0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре провели третью «Ёлку желаний» для детей из семей участников СВО

183
В Самаре провели третью «Ёлку желаний» для детей из семей участников СВО
Фракция «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе и региональный филиал фонда «Защитники Отечества» провели свою третью «Ёлку желаний» для детей из семей участников СВО.
 

На сцена самарского театра-студии «Мастерская» в этот день было не проще, чем на фронте: десятки детских глаз, полных нетерпения, ждали настоящих чудес. И мечтали о том самом подарке, который они загадали в письме. Праздник для детей участников СВО помогли организовать депутаты «Единой России» вместе с фондом «Защитники Отечества». Предновогоднюю атмосферу создавал депутат областного парламента, заслуженный артист России, народный артист Самарской области Сергей Войтенко. Под его песни «Дедушка Мороз» и «Песенка Горыныча» дети, родители и депутаты водили хороводы около нарядной елки.

С тёплыми пожеланиями к семьям бойцов СВО обратилась руководитель фракции Екатерина Кузьмичева, пожелавшая всем благополучия, здоровья и скорой Победы. Она сказала: «Уверена, что в новом году в каждый дом придет добро и радость. Пусть мирное небо над вами всегда будет ясным, ведь за него сражаются ваши геройские отцы!»

«Такие праздники объединяют депутатов, волонтёров и членов семей военнослужащих ради важнейшей цели – заверить бойцов СВО в том, что их родные находятся под надёжной защитой нашего фонда и депутатов всех уровней, -  отметила Наталья Полянскова, глава самарского филиала фонда «Защитники Отечества». - Кроме того, на местах мы решаем все насущные бытовые, медицинские и организационные вопросы бойцов, вернувшихся из зоны СВО и их семей. Сегодня «Ёлка желаний» подарила детям много творческих, спортивны подарков. Среди них – самокаты, коньки, бытовая и оргтехника. Параллельно с новогодней елкой в театре, аналогичный детский праздник проходит в фонде «Защитники Отечества» по Самарской области. В общей сложности в мероприятиях приняло участие более 150 детей военнослужащих».

Кульминацией праздника стала всероссийская акция «Ёлка желаний», в рамках которой каждый ребенок получил из рук народных избранников именно тот ценный подарок, о котором он мечтал и написал Деду Морозу и Снегурочке.

Подарки детям вручали депутаты Марина Антимонова, Владимир Бокк, Светлана Ильина, Николай Лядин, Вера Попова и Роман Балтер. Подарки от имени депутатов Андрея Мурзова, Анны Дубасовой и Светланы Бескоровайной вручили их помощники. Свой новогодний презент для детей передал и сенатор Андрей Кислов.

Завершился вечер спектаклем «Аленький цветочек» — метафорой верности и преодоления, понятной каждому в этом зале. 

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Отправка стала возможной благодаря скоординированной работе депутатов фракции «Единая Россия» в Думе городского округа Самара, волонтёрскому движению и социально ответственному бизнесу. 
19 декабря 2025, 17:06
Подарок стратегического назначения: «Единая Россия» направили 20 тонн стройматериалов в Курскую область  
Отправка стала возможной благодаря скоординированной работе депутатов фракции «Единая Россия» в Думе городского округа Самара, волонтёрскому движению и... Политика
869
Одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закреплённых населённых пунктов, работая в каждом из них по часу в неделю.
17 декабря 2025, 16:11
«Единая Россия» поможет решить проблему доступности лекарств в отдалённых и малонаселённых пунктах
Одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закреплённых населённых пунктов, работая в каждом из них по часу в неделю. Политика
699
«Единая Россия» обратилась к членам партии, её сторонникам и согражданам в преддверии выборов в Госдуму
15 декабря 2025, 11:15
«Единая Россия» обратилась к членам партии, её сторонникам и согражданам в преддверии выборов в Госдуму
В обращении, принятом на Генсовете партии 12 декабря, подчеркнули роль жителей в подготовке народной программы и реализации государственной политики,... Политика
647
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
25 декабря 2025  21:37
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
147
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
25 декабря 2025  19:54
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
188
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
25 декабря 2025  18:45
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
214
Новогодний «Мороз Экспресс» выехал на улицы Самары
25 декабря 2025  16:56
Новогодний «Мороз Экспресс» выехал на улицы Самары
248
Губернатор Самарской области участвует в заседании Госсовета под председательством Президента России
25 декабря 2025  15:50
Губернатор Самарской области участвует в заседании Госсовета под председательством Президента России
254
Весь список