В Самаре провели третью «Ёлку желаний» для детей из семей участников СВО

На сцена самарского театра-студии «Мастерская» в этот день было не проще, чем на фронте: десятки детских глаз, полных нетерпения, ждали настоящих чудес. И мечтали о том самом подарке, который они загадали в письме. Праздник для детей участников СВО помогли организовать депутаты «Единой России» вместе с фондом «Защитники Отечества». Предновогоднюю атмосферу создавал депутат областного парламента, заслуженный артист России, народный артист Самарской области Сергей Войтенко. Под его песни «Дедушка Мороз» и «Песенка Горыныча» дети, родители и депутаты водили хороводы около нарядной елки.

С тёплыми пожеланиями к семьям бойцов СВО обратилась руководитель фракции Екатерина Кузьмичева, пожелавшая всем благополучия, здоровья и скорой Победы. Она сказала: «Уверена, что в новом году в каждый дом придет добро и радость. Пусть мирное небо над вами всегда будет ясным, ведь за него сражаются ваши геройские отцы!»

«Такие праздники объединяют депутатов, волонтёров и членов семей военнослужащих ради важнейшей цели – заверить бойцов СВО в том, что их родные находятся под надёжной защитой нашего фонда и депутатов всех уровней, - отметила Наталья Полянскова, глава самарского филиала фонда «Защитники Отечества». - Кроме того, на местах мы решаем все насущные бытовые, медицинские и организационные вопросы бойцов, вернувшихся из зоны СВО и их семей. Сегодня «Ёлка желаний» подарила детям много творческих, спортивны подарков. Среди них – самокаты, коньки, бытовая и оргтехника. Параллельно с новогодней елкой в театре, аналогичный детский праздник проходит в фонде «Защитники Отечества» по Самарской области. В общей сложности в мероприятиях приняло участие более 150 детей военнослужащих».

Кульминацией праздника стала всероссийская акция «Ёлка желаний», в рамках которой каждый ребенок получил из рук народных избранников именно тот ценный подарок, о котором он мечтал и написал Деду Морозу и Снегурочке.

Подарки детям вручали депутаты Марина Антимонова, Владимир Бокк, Светлана Ильина, Николай Лядин, Вера Попова и Роман Балтер. Подарки от имени депутатов Андрея Мурзова, Анны Дубасовой и Светланы Бескоровайной вручили их помощники. Свой новогодний презент для детей передал и сенатор Андрей Кислов.

Завершился вечер спектаклем «Аленький цветочек» — метафорой верности и преодоления, понятной каждому в этом зале.