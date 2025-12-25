Минфин оценил доходы от увеличения налога на прибыль

Статс-секретарь, замминистра финансов России Алексей Сазанов заявил, что повышение налога на прибыль организаций с 20% до 25% дало дополнительный доход в размере 1,7-1,75 триллиона рублей.

Такое заявление он сделал на конференции "Налоговые итоги года. Диалоги о важном" Ассоциации европейского бизнеса. Его слова процитированы на сайте Министерства финансов.

"По налогу на прибыль ожидания по доходам реализуются. Когда принимали изменения, мы прогнозировали поступление 1,8 трлн рублей дополнительных доходов, и в этом году по факту выходим на 1,7-1,75 трлн руб.", – заявил Сазанов.

По его словам, подводить итоговые результаты по НДФЛ справедливо только по итогам нынешнего года, захватывая январь-февраль нового года, пишет Смотрим.