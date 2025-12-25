Я нашел ошибку
Главные новости:
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
20 лет «Спортивной технической школе»
20 лет «Спортивной технической школе»
С 31 декабря по 11 января в Самарской области пройдет профилактическая акция #здоровыепраздники63
С 31 декабря по 11 января в Самарской области пройдет профилактическая акция #здоровыепраздники63
В Тольятти 18-летний водитель сбил 13-летнего подростка и столб
В Тольятти 18-летний водитель сбил 13-летнего подростка и столб
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
Московский городской суд удовлетворил требования Полины Лурье и постановил выселить Ларису Долину
Московский городской суд удовлетворил требования Полины Лурье и постановил выселить Ларису Долину
В Самаре прошли учения добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей накануне Дня спасателя РФ
В Самаре прошли учения добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей накануне Дня спасателя РФ
Форум Волонтеров Победы прошел в Самарской области
Форум Волонтеров Победы прошел в Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.44
-0.14
EUR 92.47
-0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

С 31 декабря по 11 января в Самарской области пройдет профилактическая акция #здоровыепраздники63

53
С 31 декабря по 11 января в Самарской области пройдет профилактическая акция #здоровыепраздники63

С 31 декабря по 11 января в Самарской области по инициативе министерства здравоохранения и ряда общественных организаций пройдет профилактическая акция #здоровыепраздники63!

Новый год — это замечательный праздник, поэтому особенно важно отпраздновать его так, чтобы о нём остались только приятные воспоминания, а не лишние килограммы или, что ещё хуже, серьёзное расстройство здоровья с долгосрочными последствиями.

Чтобы стать участником конкурса, нужно: разместить фото и видео с хештегом #здоровыепраздники63 на своей странице в социальной сети ВКонтакте, показывающие, как увлекательно, задорно и спортивно вы отмечаете новогодние праздники.

Победители в номинации «УЧАСТНИКИ» будут определены по количеству «лайков» под постом. Все они получат от Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики здоровые призы.

В этом году в отдельную номинацию будут выделены организаторы мероприятий, направленных на поддержание общественного здоровья. Чтобы организаторам поучаствовать в акции, нужно к анонсу мероприятия и посту о его проведении добавить #здоровыепраздники63.

Победители в номинациях «организаторы» будут определяться по количеству «лайков» под публикациями, а также по масштабности мероприятия и соответствию принципам профилактической медицины. Также выигравшие получат благодарственные письма от инициаторов конкурса и специальные призы.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
25 декабря 2025  19:54
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
10
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
25 декабря 2025  18:45
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
136
Новогодний «Мороз Экспресс» выехал на улицы Самары
25 декабря 2025  16:56
Новогодний «Мороз Экспресс» выехал на улицы Самары
192
Губернатор Самарской области участвует в заседании Госсовета под председательством Президента России
25 декабря 2025  15:50
Губернатор Самарской области участвует в заседании Госсовета под председательством Президента России
204
Грузопассажирская переправа Самара – Рождествено завершает навигацию
25 декабря 2025  15:24
Грузопассажирская переправа Самара – Рождествено завершает навигацию
209
Весь список