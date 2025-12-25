С 31 декабря по 11 января в Самарской области пройдет профилактическая акция #здоровыепраздники63

С 31 декабря по 11 января в Самарской области по инициативе министерства здравоохранения и ряда общественных организаций пройдет профилактическая акция #здоровыепраздники63!

Новый год — это замечательный праздник, поэтому особенно важно отпраздновать его так, чтобы о нём остались только приятные воспоминания, а не лишние килограммы или, что ещё хуже, серьёзное расстройство здоровья с долгосрочными последствиями.

Чтобы стать участником конкурса, нужно: разместить фото и видео с хештегом #здоровыепраздники63 на своей странице в социальной сети ВКонтакте, показывающие, как увлекательно, задорно и спортивно вы отмечаете новогодние праздники.

Победители в номинации «УЧАСТНИКИ» будут определены по количеству «лайков» под постом. Все они получат от Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики здоровые призы.

В этом году в отдельную номинацию будут выделены организаторы мероприятий, направленных на поддержание общественного здоровья. Чтобы организаторам поучаствовать в акции, нужно к анонсу мероприятия и посту о его проведении добавить #здоровыепраздники63.

Победители в номинациях «организаторы» будут определяться по количеству «лайков» под публикациями, а также по масштабности мероприятия и соответствию принципам профилактической медицины. Также выигравшие получат благодарственные письма от инициаторов конкурса и специальные призы.