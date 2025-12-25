В РФ повысят экосбор на опасные для здоровья шины

Замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин заявил, что повышение экологического сбора на канцерогенно опасные шины сократит объем такой продукции на российском рынке.

Его слова приводит пресс-служба министерства, пишет Смотрим.

"Ставка экосбора повысится для участников рынка, которые осуществляют реализацию только канцерогенно опасных шин, которые имеют превышение ПАУ (полициклические ароматические углеводороды) и нуждаются в особенной, более сложной в технологическом плане переработке", – заявил Юрин.

Замглавы Минпромторга выразил уверенность в том, что введение повышенного экосбора приведет к уменьшению объема канцерогенно опасных шин на рынке России. Как сказал Юрин, данная мера будет актуальной в рамках работы государства по обеспечению экологической безопасности, увеличению продолжительности жизни граждан.

Как пишут "Известия" со ссылкой на источники в правительстве, новую систему расчета экологического сбора на шины планируют ввести в России уже с 1 января нового года. В материале издания сказано, что в 2025 году экологический сбор за тонну шин составляет порядка 185 тысяч рублей (базовая ставка 10,3 тысячи умножается на коэффициент сложности утилизации 18). А со следующего года, как ожидается, базовая ставка вырастет до 11,1 тысячи, при этом для шин без сертификата безопасности добавится дополнительный повышающий коэффициент.