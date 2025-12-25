Я нашел ошибку
в Самаре маленькие пациенты клиник Самарского медуниверситета окунулись в настоящую новогоднюю сказку
Больше половины россиян сохранили советские игрушки.
Михаил Мурашко призвал отказаться от алкоголя на Новый год
В Самаре провели третью «Ёлку желаний» для детей из семей участников СВО
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
В Самаре при пожаре на пр. Кирова погиб один человек, четверо пострадали
В Самаре горел киоск с шаурмой
"Почта России" приостановила доставку по земле в пять стран
В РФ повысят экосбор на опасные для здоровья шины

171
В РФ повысят экосбор на опасные для здоровья шины

Замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин заявил, что повышение экологического сбора на канцерогенно опасные шины сократит объем такой продукции на российском рынке.

Его слова приводит пресс-служба министерства, пишет Смотрим.

"Ставка экосбора повысится для участников рынка, которые осуществляют реализацию только канцерогенно опасных шин, которые имеют превышение ПАУ (полициклические ароматические углеводороды) и нуждаются в особенной, более сложной в технологическом плане переработке", – заявил Юрин.

Замглавы Минпромторга выразил уверенность в том, что введение повышенного экосбора приведет к уменьшению объема канцерогенно опасных шин на рынке России. Как сказал Юрин, данная мера будет актуальной в рамках работы государства по обеспечению экологической безопасности, увеличению продолжительности жизни граждан.

Как пишут "Известия" со ссылкой на источники в правительстве, новую систему расчета экологического сбора на шины планируют ввести в России уже с 1 января нового года. В материале издания сказано, что в 2025 году экологический сбор за тонну шин составляет порядка 185 тысяч рублей (базовая ставка 10,3 тысячи умножается на коэффициент сложности утилизации 18). А со следующего года, как ожидается, базовая ставка вырастет до 11,1 тысячи, при этом для шин без сертификата безопасности добавится дополнительный повышающий коэффициент.

Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
25 декабря 2025  21:37
147
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
25 декабря 2025  19:54
188
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
25 декабря 2025  18:45
214
Новогодний «Мороз Экспресс» выехал на улицы Самары
25 декабря 2025  16:56
248
Губернатор Самарской области участвует в заседании Госсовета под председательством Президента России
25 декабря 2025  15:50
254
