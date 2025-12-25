Я нашел ошибку
в Самаре маленькие пациенты клиник Самарского медуниверситета окунулись в настоящую новогоднюю сказку
Больше половины россиян сохранили советские игрушки.
Михаил Мурашко призвал отказаться от алкоголя на Новый год
В Самаре провели третью «Ёлку желаний» для детей из семей участников СВО
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
В Самаре при пожаре на пр. Кирова погиб один человек, четверо пострадали
В Самаре горел киоск с шаурмой
"Почта России" приостановила доставку по земле в пять стран
20 лет «Спортивной технической школе»

171
20 лет «Спортивной технической школе»

 

В 2005 году в Самарской области была образована областная детско-юношеская спортивно-техническая школа по спидвею - ныне государственное бюджетное учреждение Самарской области «Спортивная техническая школа».

 Вот уже 20 лет тольяттинские мальчишки имеют возможность бесплатно обучаться мотокроссу, гонкам на гаревой дорожке и гонкам на льду. К их услугам – единственный в России детский трек с трибунами для зрителей, а также мотоциклы с объемом двигателя от 50 см³.

Выпускники школы пополняют состав профессиональной команды «Мега-Лада» и в течение многих лет приносят славу всему самарскому и российскому спорту.

Министерство спорта поздравляет школу, всех ее сотрудников, учеников и выпускников с юбилеем!

Фото: Минспорта региона

