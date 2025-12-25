20 лет «Спортивной технической школе»

В 2005 году в Самарской области была образована областная детско-юношеская спортивно-техническая школа по спидвею - ныне государственное бюджетное учреждение Самарской области «Спортивная техническая школа».

Вот уже 20 лет тольяттинские мальчишки имеют возможность бесплатно обучаться мотокроссу, гонкам на гаревой дорожке и гонкам на льду. К их услугам – единственный в России детский трек с трибунами для зрителей, а также мотоциклы с объемом двигателя от 50 см³.

Выпускники школы пополняют состав профессиональной команды «Мега-Лада» и в течение многих лет приносят славу всему самарскому и российскому спорту.

Министерство спорта поздравляет школу, всех ее сотрудников, учеников и выпускников с юбилеем!

Фото: Минспорта региона