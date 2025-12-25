В Тольятти 18-летний водитель сбил 13-летнего подростка и столб

В Тольятти полицейские проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

Сегодня, 25 декабря 2025 года в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили информацию о ДТП, которое произошло в Комсомольском районе города Тольятти.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции. Из собранных полицейскими на месте происшествия сведений следует, что в 14:40 18-летний водитель, управляя автомобилем Volvo, возле дома 45 по улице Мурысева допустил наезд на 13-летнего подростка, который переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода, и световую опору. В настоящее время пешеход проходит обследование в лечебном учреждении, сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Обращаем ваше внимание на то, что указанные сведения носят исключительно информационный характер и не определяют степень виновности участников ДТП.