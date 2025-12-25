Я нашел ошибку
Главные новости:
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
20 лет «Спортивной технической школе»
20 лет «Спортивной технической школе»
С 31 декабря по 11 января в Самарской области пройдет профилактическая акция #здоровыепраздники63
С 31 декабря по 11 января в Самарской области пройдет профилактическая акция #здоровыепраздники63
В Тольятти 18-летний водитель сбил 13-летнего подростка и столб
В Тольятти 18-летний водитель сбил 13-летнего подростка и столб
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
Московский городской суд удовлетворил требования Полины Лурье и постановил выселить Ларису Долину
Московский городской суд удовлетворил требования Полины Лурье и постановил выселить Ларису Долину
В Самаре прошли учения добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей накануне Дня спасателя РФ
В Самаре прошли учения добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей накануне Дня спасателя РФ
Форум Волонтеров Победы прошел в Самарской области
Форум Волонтеров Победы прошел в Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.44
-0.14
EUR 92.47
-0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти 18-летний водитель сбил 13-летнего подростка и столб

92
В Тольятти 18-летний водитель сбил 13-летнего подростка и столб

В Тольятти полицейские проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

Сегодня, 25 декабря 2025 года в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили информацию о ДТП, которое произошло в Комсомольском районе города Тольятти.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции. Из собранных полицейскими на месте происшествия сведений следует, что в 14:40 18-летний водитель, управляя автомобилем Volvo, возле дома 45 по улице Мурысева допустил наезд на 13-летнего подростка, который переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода, и световую опору. В настоящее время пешеход проходит обследование в лечебном учреждении, сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Обращаем ваше внимание на то, что указанные сведения носят исключительно информационный характер и не определяют степень виновности участников ДТП.

 

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В ДТП на Тухачевского в Самаре попали три автомобилистки и автомобилист
25 декабря 2025, 11:56
В ДТП на Тухачевского в Самаре попали три автомобилистки и автомобилист
24 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 2 человека. Происшествия
268
В Самаре иномарка сбила 15-летнего подростка, который переходил проезжую часть
24 декабря 2025, 10:38
В Самаре иномарка сбила 15-летнего подростка, который переходил проезжую часть
23 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 15 человек. Общество
341
В Сызрани в ДТП пострадали две 18-летние девушки
24 декабря 2025, 10:28
В Сызрани в ДТП пострадали две 18-летние девушки
21-летний водитель, управляя транспортным средством Lada Kalina, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспорта. Происшествия
351
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
25 декабря 2025  19:54
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
10
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
25 декабря 2025  18:45
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
136
Новогодний «Мороз Экспресс» выехал на улицы Самары
25 декабря 2025  16:56
Новогодний «Мороз Экспресс» выехал на улицы Самары
192
Губернатор Самарской области участвует в заседании Госсовета под председательством Президента России
25 декабря 2025  15:50
Губернатор Самарской области участвует в заседании Госсовета под председательством Президента России
204
Грузопассажирская переправа Самара – Рождествено завершает навигацию
25 декабря 2025  15:24
Грузопассажирская переправа Самара – Рождествено завершает навигацию
209
Весь список