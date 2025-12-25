В Самаре открывается городской зимний фестиваль «Сказки по-Волжски»

С 25 декабря по 14 января в загородном парке пройдет городской зимний фестиваль «Сказки по-Волжски» (0+). Торжественное открытие состоится 27 декабря в 13:00, хедлайнером станет группа COMEDOZ.

Гостей ждут ежедневные интерактивные развлечения и анимация для детей, театральные постановки, мастер-классы, сказочный лес с героями любимых сказок, музыкальные выступления и DJ-сеты.

Вход и участие бесплатные. Фестиваль работает с 13:00 до 16:00, пишет Самара-МК.

Напомним, новогодний комплекс на площади Куйбышева в Самаре откроется 27 декабря.