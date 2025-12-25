На судоверфи «Нефтефлот» в Самаре состоялась передача земснаряда заказчику

Несамоходный дизельный земснаряд «Канопус» проекта Ц480М2рД/НФ успешно сдан компании «ГидроСтройМеханизация».

Судно прошло все предусмотренные этапы строительства и проверки, подтвердив соответствие проектным и эксплуатационным требованиям.

Напомним, контракт на строительство и поставку земснаряда заключен между ЗАО «Нефтефлот» и АО «Государственная транспортная лизинговая компания» и подписан 30 ноября 2022 года.

«Передача "Канопуса" – ещё один результат планомерной работы коллектива судоверфи и подтверждение компетенций «Нефтефлота» в строительстве специализированного флота для дноуглубительных и гидротехнических работ», – отметил генеральный директор ЗАО «Нефтефлот» Вадим Голованов.