Более трех тысяч домашних животных ехали без сопровождения владельцев в поездах КбшЖД за 11 месяцев

Более трех тысяч домашних животных совершили поездки без сопровождения владельцев в поездах Куйбышевского филиала АО «ФПК» за 11 месяцев 2025 года, что на 22% меньше аналогичного показателя прошлого года. Больше всего путешествовали кошки и собаки, из необычных представителей фауны в этом году чаще стали ездить в поездах хомяки, кролики, шиншиллы, хорьки, рыбки и попугаи.

Напомним, что перевозить домашних животных без сопровождения можно в багажном купе штабных вагонов поездов дальнего следования АО «ФПК», которые курсируют внутри страны.

В пути следования животные размещаются в опломбированных клетках или переносках. У них есть доступ к еде, воде и лотку. За животными присматривают проводники. Вместе с ними можно отправить сопроводительные документы на животного: ветеринарный паспорт, метрику, родословную и так далее.

Для оформления перевозки животных в специализированных багажных кассах необходимо заполнить заявление установленного образца с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона отправителя и получателя, а также другую необходимую информацию. С правилами перевозки животных можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы»/ «Перевозка домашних животных без сопровождения».