В Самарской области инвесторам оказывают содействие в режиме «одного окна»
спрос на курьеров на частичную занятость в 2025 году вырос почти в 1,5 раза
Более трех тысяч домашних животных ехали без сопровождения владельцев в поездах КбшЖД за 11 месяцев
Появился график работы РЭО ГИБДД в Самаре в новогодние праздники
На судоверфи «Нефтефлот» в Самаре состоялась передача земснаряда заказчику
В Самарском политехе предложили нетермические способы обработки морсов длительного хранения
Житель Кошкинского района ответит за незаконное хранение свыше 8 кг конопли и умышленный поджог чужого имущества
АвтоВАЗ объявил сроки старта производства кроссовера Lada Azimut
Более трех тысяч домашних животных совершили поездки без сопровождения владельцев в поездах Куйбышевского филиала АО «ФПК» за 11 месяцев 2025 года, что на 22% меньше аналогичного показателя прошлого года. Больше всего путешествовали кошки и собаки, из необычных представителей фауны в этом году чаще стали ездить в поездах хомяки, кролики, шиншиллы, хорьки, рыбки и попугаи.

Напомним, что перевозить домашних животных без сопровождения можно в багажном купе штабных вагонов поездов дальнего следования АО «ФПК», которые курсируют внутри страны.

В пути следования животные размещаются в опломбированных клетках или переносках. У них есть доступ к еде, воде и лотку. За животными присматривают проводники. Вместе с ними можно отправить сопроводительные документы на животного: ветеринарный паспорт, метрику, родословную и так далее.

Для оформления перевозки животных в специализированных багажных кассах необходимо заполнить заявление установленного образца с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона отправителя и получателя, а также другую необходимую информацию. С правилами перевозки животных можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы»/ «Перевозка домашних животных без сопровождения».

