В Самарском политехе предложили нетермические способы обработки морсов длительного хранения

Студенты высшей биотехнологической школы (ВБШ) Политеха Полина Селиверстова, Дарья Родькина, Анастасия Громова и Елизавета Шарлина предложили обрабатывать ягодные морсы с помощью ультразвука, СВЧ-излучения, ультрафиолета и бактерицидного облучения для увеличения сроков хранения. Руководитель проекта – кандидат технических наук Марианна Воронина.

Обычно предприятия пищевой промышленности для этих целей используют традиционные методы – пастеризацию и добавление консервантов. Но после пастеризации необходимо чётко соблюдать специальные условия хранения продукта, а многие консерванты при постоянном употреблении негативно влияют на организм.

Политеховцы провели испытания своих методов обработки на образцах морсов из клубники, облепихи, чёрной смородины и клюквы. «Мы подобрали оптимальное время, мощность излучения, температуру и другие показатели, - говорит один из разработчиков Полина Селиверстова, – и получили прогнозируемый результат: после обработки замедлилась микробиологическая порча продуктов, напитки сохранили цвет, вкус и аромат напитков, а также необходимые питательные вещества. Нам удалось достичь стабильного качества продукции в течение пяти недель холодильного хранения без добавления консервантов».

Сейчас студенты продолжают лабораторные исследования. В планах подать заявку на патент.

Фото пресс-службы Самарского политеха.