Главные новости:
В Самарской области инвесторам оказывают содействие в режиме «одного окна»
спрос на курьеров на частичную занятость в 2025 году вырос почти в 1,5 раза
Более трех тысяч домашних животных ехали без сопровождения владельцев в поездах КбшЖД за 11 месяцев
Появился график работы РЭО ГИБДД в Самаре в новогодние праздники
На судоверфи «Нефтефлот» в Самаре состоялась передача земснаряда заказчику
В Самарском политехе предложили нетермические способы обработки морсов длительного хранения
Житель Кошкинского района ответит за незаконное хранение свыше 8 кг конопли и умышленный поджог чужого имущества
АвтоВАЗ объявил сроки старта производства кроссовера Lada Azimut
В Самарском политехе предложили нетермические способы обработки морсов длительного хранения




Студенты высшей биотехнологической школы (ВБШ) Политеха Полина Селиверстова, Дарья Родькина, Анастасия Громова и Елизавета Шарлина предложили обрабатывать ягодные морсы с помощью ультразвука, СВЧ-излучения, ультрафиолета и бактерицидного облучения для увеличения сроков хранения. Руководитель проекта – кандидат технических наук Марианна Воронина.

Обычно предприятия пищевой промышленности для этих целей используют традиционные методы – пастеризацию и добавление консервантов. Но после пастеризации необходимо чётко соблюдать специальные условия хранения продукта, а многие консерванты при постоянном употреблении негативно влияют на организм.

Политеховцы провели испытания своих методов обработки на образцах морсов из клубники, облепихи, чёрной смородины и клюквы. «Мы подобрали оптимальное время, мощность излучения, температуру и другие показатели, - говорит один из разработчиков Полина Селиверстова, – и получили прогнозируемый результат: после обработки замедлилась микробиологическая порча продуктов, напитки сохранили цвет, вкус и аромат напитков, а также необходимые питательные вещества. Нам удалось достичь стабильного качества продукции в течение пяти недель холодильного хранения без добавления консервантов».

Сейчас студенты продолжают лабораторные исследования. В планах подать заявку на патент.

Фото пресс-службы Самарского политеха.

