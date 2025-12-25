Я нашел ошибку
В Самарской области инвесторам оказывают содействие в режиме «одного окна»
Спрос на курьеров на частичную занятость в 2025 году вырос почти в 1,5 раза
Более трех тысяч домашних животных ехали без сопровождения владельцев в поездах КбшЖД за 11 месяцев
Появился график работы РЭО ГИБДД в Самаре в новогодние праздники
На судоверфи «Нефтефлот» в Самаре состоялась передача земснаряда заказчику
В Самарском политехе предложили нетермические способы обработки морсов длительного хранения
Житель Кошкинского района ответит за незаконное хранение свыше 8 кг конопли и умышленный поджог чужого имущества
АвтоВАЗ объявил сроки старта производства кроссовера Lada Azimut
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Житель Кошкинского района ответит за незаконное хранение свыше 8 кг конопли и умышленный поджог чужого имущества

Сотрудники ОМВД России по Кошкинскому району получили от неравнодушных граждан информацию о причастности ранее судимого за хранение запрещенных веществ местного жителя 1977 года рождения к незаконному обороту наркотиков.

При проверке поступивших сведений сотрудники полиции осуществили осмотр дома, в котором проживает мужчина. В присутствии понятых оперуполномоченные обнаружили и изъяли два мешка с веществом растительного происхождения.

Изъятое полицейские направили на экспертизу в ГУ МВД России по Самарской области, где специалистами установлено, что злоумышленник незаконно хранил наркотическое средство – коноплю, общая масса которой после высушивания составила свыше 8 кг.

В ходе опроса задержанный пояснил, что, находясь на месте произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, оборвал их части для собственного употребления, не имея цели последующего сбыта.

Следователь следственного отделения ОМВД России по Кошкинскому району, принимая во внимание наличие в действиях задержанного признаков преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, совершенное в крупном размере), возбудил в отношении него уголовное дело и избрал в соответствии с законодательством меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Подозреваемый, заподозрив односельчанина в передаче информации в отдел полиции, из мести поджег хозяйственные постройки во дворе его частного дома.

В результате всестороннего расследования следственным отделением ОМВД России по Кошкинскому району злоумышленнику предъявлено обвинение также и в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.167 УК РФ «Умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества».

Уголовные дела объединены в одно производство и переданы в суд для принятия решения по существу.

Суд признал собранные полицейскими доказательства достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине, с учетом всех обстоятельств, назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. Приговор вступил в законную силу.

Теги: Стоп Наркотик

