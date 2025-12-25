Я нашел ошибку
Прощание с актером Анатолием Лобоцким завершилось смертью Веры Алентовой
В Самаре открывается городской зимний фестиваль «Сказки по-Волжски»
Губернатор Самарской области участвует в заседании Госсовета под председательством Президента России
Жилой дом горел в Красноармейском районе
Грузопассажирская переправа Самара – Рождествено завершает навигацию
Новые подходы и традиционные меры: на заседании Общественного совета при министерстве труда подвели итоги работы
В Самарской области инвесторам оказывают содействие в режиме «одного окна»
спрос на курьеров на частичную занятость в 2025 году вырос почти в 1,5 раза
Новые подходы и традиционные меры: на заседании Общественного совета при министерстве труда подвели итоги работы

Новые подходы и традиционные меры: на заседании Общественного совета при министерстве труда подвели итоги работы

На заключительном в этом году совещании Общественного совета при министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области рассмотрели вопросы профобучения, работы с молодежью, а также подвели итоги работы службы занятости в 2025 году.

Получение новых профессиональных знаний и навыков, чтобы повысить свою квалификацию или сменить сферу деятельности, популярно у жителей Самарской области.

В 2021 году Самарская область стала одной из площадок апробации механизма обучения с предоставлением социального сертификата. Это позволило желающим обучаться самим выбирать образовательную организацию. Всего за период с 2022 года с помощью социального сертификата было обучено более 4 тысяч человек. Помимо безработных граждан такой формой организации обучения могут воспользоваться участники СВО и члены их семей.

«Гибкость механизма социального сертификата позволила оперативно организовать обучение такой категории граждан, как участники специальной военной операции и члены их семей – с 2023 года было организовано обучение 677 человек», — отметила главный консультант департамента занятости и трудовой миграции регионального минтруда Анна Антонова.

В условиях высокой кадровой потребности на предприятиях и организациях Самарской области молодежь является ценным трудовым ресурсом. Поэтому работе с этой категорией уделяется особое внимание. Помимо ставших традиционными форм работы и мер поддержки, в этом году в целях содействия занятости молодежи проводились профпробы, Клубы занятой молодежи, Самарская выставка профессий, ночная ярмарка вакансий, профтуры и другие мероприятия. Рабочая молодежь активно принимала участие в проекте ПФО «МолоТ». Для привлечения кадров из других регионов служба занятости продолжает участвовать в федеральном проекте «Больше, чем работа», в рамках которых иногородние студенты проходят блиц-стажировки на наших предприятиях. Для молодежи, переселившейся для трудоустройства в Самарскую область, предусматривается финансовая выплата в размере 200 тыс. рублей.

«С целью максимального вовлечения молодежи в трудовую деятельность и закрепления их на предприятиях области созданы «Карьерные точки», в рамках работы которых специалисты службы занятости помогут молодым людям сформировать карьерную траекторию исходя из проведенной профориентации или получаемого образования», — рассказала врио заместителя министра труда занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер.

Учитывая важность работы с молодежью в число номинаций регионального конкурса «Лучший работодатель Самарской области», который был проведен впервые в декабре, введена номинация «Работы мечты для молодежи». 47 работодателей поделились своими практиками по работе с молодыми специалистами, которые будут использованы при планировании выработки решений по повышению эффективности вовлечения молодежи в экономику.

На основных итогах работы службы занятости остановился директор ГКУ СО «Управляющий центр занятости населения» Александр Митюхин. Ключевые направления, в которых развивается служба занятости сегодня — это цифровизация сервисов, клиентоцентричность, активная работа с работодателями и рынком труда, доступность и инклюзия, мониторинг, аналитика и управление качеством. Центры занятости населения превратились в кадровые центры с широким спектром услуг для граждан и работодателей.

Завершилось заседание рассмотрением плана работы Общественного совета при министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области на 2026 год.

