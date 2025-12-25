Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области инвесторам оказывают содействие в режиме «одного окна»
спрос на курьеров на частичную занятость в 2025 году вырос почти в 1,5 раза
Более трех тысяч домашних животных ехали без сопровождения владельцев в поездах КбшЖД за 11 месяцев
Появился график работы РЭО ГИБДД в Самаре в новогодние праздники
На судоверфи «Нефтефлот» в Самаре состоялась передача земснаряда заказчику
В Самарском политехе предложили нетермические способы обработки морсов длительного хранения
Житель Кошкинского района ответит за незаконное хранение свыше 8 кг конопли и умышленный поджог чужого имущества
АвтоВАЗ объявил сроки старта производства кроссовера Lada Azimut
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Спрос на курьеров на частичную занятость в 2025 году вырос почти в 1,5 раза

Аналитики Авито Подработки проанализировали данные платформы и выяснили, как изменился объем предложений частичной занятости для курьеров за 2025 год. Эксперты Авито Авто поделились рекомендациями, на что стоит обратить внимание при выборе автомобиля для разъездной занятости, чтобы снизить расходы на эксплуатацию и сделать подработку более выгодной.

По данным Авито Подработки, за 2025 год бизнес искал курьеров на частичную занятость почти в полтора раза чаще (+44% год к году). При этом сами исполнители откликались на такие предложения более чем в 1,6 раза чаще (+63%).  В среднем по России курьеры на частичной занятости могли рассчитывать на вознаграждение порядка 49 377 руб/мес. Чтобы максимизировать чистую прибыль от таких подработок, эксперты Авито Авто рекомендуют выбирать автомобили с минимальной стоимостью владения. Стоит отметить, что доход курьера зависит от региона, количества смен, погодных условий и чаевых, поэтому итоговые заработки могут отличаться от медианных значений.

Среди федеральных округов России наиболее заметная динамика по числу предложений частичной занятости для курьеров зафиксирована в СКФО — показатель вырос на 101% за год, а среднее предлагаемое вознаграждение составило около 30 036 руб/мес за подработку. В числе лидеров также СЗФО, где количество предложений увеличилось примерно на 51%, а курьеры могли рассчитывать в среднем на 48 831 руб/мес, а также УрФО с ростом на 49% и средним предлагаемым вознаграждением 50 772 руб/мес.

 По данным Авито Авто, на вторичном рынке самым бюджетным в обслуживании оказался ситикар Kia Picanto – год владения таким авто обойдется примерно в 69 000 рублей.

Движение по улице Шостаковича временно ограничат в Самаре 26 декабря
25 декабря 2025  13:00
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
24 декабря 2025  13:39
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
24 декабря 2025  12:09
В Самарской области установят новую въездную композицию
24 декабря 2025  11:34
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
23 декабря 2025  21:57
