спрос на курьеров на частичную занятость в 2025 году вырос почти в 1,5 раза

Аналитики Авито Подработки проанализировали данные платформы и выяснили, как изменился объем предложений частичной занятости для курьеров за 2025 год. Эксперты Авито Авто поделились рекомендациями, на что стоит обратить внимание при выборе автомобиля для разъездной занятости, чтобы снизить расходы на эксплуатацию и сделать подработку более выгодной.

По данным Авито Подработки, за 2025 год бизнес искал курьеров на частичную занятость почти в полтора раза чаще (+44% год к году). При этом сами исполнители откликались на такие предложения более чем в 1,6 раза чаще (+63%). В среднем по России курьеры на частичной занятости могли рассчитывать на вознаграждение порядка 49 377 руб/мес. Чтобы максимизировать чистую прибыль от таких подработок, эксперты Авито Авто рекомендуют выбирать автомобили с минимальной стоимостью владения. Стоит отметить, что доход курьера зависит от региона, количества смен, погодных условий и чаевых, поэтому итоговые заработки могут отличаться от медианных значений.

Среди федеральных округов России наиболее заметная динамика по числу предложений частичной занятости для курьеров зафиксирована в СКФО — показатель вырос на 101% за год, а среднее предлагаемое вознаграждение составило около 30 036 руб/мес за подработку. В числе лидеров также СЗФО, где количество предложений увеличилось примерно на 51%, а курьеры могли рассчитывать в среднем на 48 831 руб/мес, а также УрФО с ростом на 49% и средним предлагаемым вознаграждением 50 772 руб/мес.

По данным Авито Авто, на вторичном рынке самым бюджетным в обслуживании оказался ситикар Kia Picanto – год владения таким авто обойдется примерно в 69 000 рублей.