Жилой дом горел в Красноармейском районе

Сегодня, 25 декабря, в 5 часа 47 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в поселке Братский горит жилой дом.

К месту вызова были направлены два пожарных расчета пожарно -спасательной части № 126 Красноармейского района.

По прибытии было установлено, что горит дом на площади 70 квадратных метров.

Оперативно на тушение пожара были поданы 2 ствола «Б».

В 6 часов 40 минут пожар был локализован, в 6 часов 45 минут – объявлена ликвидация открытого горения, в данный момент идет проливка.

Погибших и травмированных, к счастью, нет.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"