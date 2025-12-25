Жилой дом горел в Красноармейском районе

Я нашел ошибку
В Тольятти 18-летний водитель сбил 13-летнего подростка и столб
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
Московский городской суд удовлетворил требования Полины Лурье и постановил выселить Ларису Долину
В Самаре прошли учения добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей накануне Дня спасателя РФ
Форум Волонтеров Победы прошел в Самарской области
Музей Модерна в Самаре приглашает гостей на день рождения
XIX Всероссийский форум «Педагогическая гавань» завершился в Самаре
Санта-Клаус завершил свое 70-е кругосветное путешествие
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

190
Сегодня, 25 декабря, в 5 часа 47 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в поселке Братский горит жилой дом.
К месту вызова были направлены два пожарных расчета пожарно -спасательной части № 126 Красноармейского района.
По прибытии было установлено, что горит дом на площади 70 квадратных метров.
Оперативно на тушение пожара были поданы 2 ствола «Б».
В 6 часов 40 минут пожар был локализован, в 6 часов 45 минут – объявлена ликвидация открытого горения, в данный момент идет проливка.
Погибших и травмированных, к счастью, нет.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

