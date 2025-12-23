Я нашел ошибку
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своим заместителями
Незамедлительно к месту вызова были направлены два пожарных расчета из пожарно-спасательной части № 146 пожарно-спасательного отряда № 30.
Сегодня в Ставропольском районе горел жилой дом на площади 50 квадратных метров
Два театральных коллектива из Кинеля и Самары – детский и молодежный – будут отстаивать честь региона на окружном этапе фестиваля.
Определены победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
Заявители считают, что ограничения нарушают конституционные права на получение и передачу информации, на частную жизнь и приоритет прав и свобод человека.
На Роскомнадзор подали коллективный иск в суд из-за ограничений звонков в мессенджерах
 По информации Приволжского УГМС 24 декабря в Самаре ночью -20, -22°С, днем -16, -18°С.
24 декабря в регионе ветренно, до - 23°С
Для детей подготовили насыщенные интерактивные программы с участием сказочных героев, музыкальными номерами, хороводами и танцами.
Во всех районах Самары проходят праздничные мероприятия для детей военнослужащих
В настоящее время пациент выписан из больницы, будет проходить курс реабилитации.
Самарские врачи провели уникальную реконструктивную операцию участнику СВО и спасли руку от ампутации
В Самаре в керлинг-центре Дворца спорта имени Владимира Высоцкого завершились соревнования за Кубок России по керлингу на колясках среди смешанных команд.
Сборная Самарской области - бронзовый призер Кубка России по керлингу на колясках
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
Сегодня в Ставропольском районе горел жилой дом на площади 50 квадратных метров

106
Незамедлительно к месту вызова были направлены два пожарных расчета из пожарно-спасательной части № 146 пожарно-спасательного отряда № 30.

Сегодня в 10:50 в пожарно-спасательную часть №146 пожарно-спасательного отряда № 30 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в селе Васильевка на улице Коллективной.

К месту вызова были направлены два пожарных расчета из пожарно-спасательной части № 146 пожарно-спасательного отряда № 30.

По прибытии было установлено, что горит жилой дом на площади 50 квадратных метров.

Оперативно было создано звено газодымозащитной службы, на тушение поданы 3 ствола «Б».

В 11:28 была объявлена локализация пожара, в 11:55 – объявлена ликвидация открытого горения, в 14:29 зафиксирована ликвидация последствий пожара.

Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

 

Фото:  пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

В тушении пожара участвовали 12 человек личного состава и 8 единиц специальной пожарной техники.
19 декабря 2025, 18:34
В Красноярском районе горел частный дом и надворные постройки
В тушении пожара участвовали 12 человек личного состава и 8 единиц специальной пожарной техники. Происшествия
809
Ночной пожар тушили в Ставропольском районе
18 декабря 2025, 11:30
Ночной пожар тушили в Ставропольском районе
К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 149 Отряда № 30. Происшествия
560
На место пожара были направлены расчеты пожарно-спасательных частей №№ 78, 128 Отряда № 46.
16 декабря 2025, 15:14
В Волжском районе горел дачный дом на площади 50 квадратных метров
На место пожара были направлены расчеты пожарно-спасательных частей №№ 78, 128 Отряда № 46. Происшествия
697
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
256
депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области
23 декабря 2025  13:30
Депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области
231
Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации
23 декабря 2025  10:44
Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации
453
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
23 декабря 2025  10:09
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
233
В рамках повестки в центре внимания участников находились вопросы бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем и коммунальной инфраструктуры региона, в том числе в период предстоящих праздничных и выходных дней.
22 декабря 2025  19:59
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание по готовности служб к новогодним праздникам
425
Весь список