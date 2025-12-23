Сегодня в Ставропольском районе горел жилой дом на площади 50 квадратных метров

Сегодня в 10:50 в пожарно-спасательную часть №146 пожарно-спасательного отряда № 30 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в селе Васильевка на улице Коллективной.

К месту вызова были направлены два пожарных расчета из пожарно-спасательной части № 146 пожарно-спасательного отряда № 30.

По прибытии было установлено, что горит жилой дом на площади 50 квадратных метров.

Оперативно было создано звено газодымозащитной службы, на тушение поданы 3 ствола «Б».

В 11:28 была объявлена локализация пожара, в 11:55 – объявлена ликвидация открытого горения, в 14:29 зафиксирована ликвидация последствий пожара.

Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"