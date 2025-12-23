Противопожарной службе Самарской области вручили новую технику

В рамках Государственной программы «Защита населения и территорий Самарской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности наводных объектах» автопарк областной противопожарной службы пополнился шестью новыми пожарными автомобилями на базе МАЗ и УРАЛ.

Автомобили на базе МАЗ оснащены современным пожарно-техническим вооружением и гидравлическим инструментом, что позволит эффективно бороться с огнем и проводить аварийно-спасательные работы. Вместимость цистерны для воды составляет 6000 литров, а пенобака – 480 литров.

Автоцистерны УРАЛ предназначены для оперативной доставки личного состава, огнетушащих веществ, пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования к месту возгорания.

Ключи от новой техники и сопроводительные документы вручили руководитель Центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям Самарской области Вячеслав Исаев и заместитель начальника регионального управления МЧС России по противопожарной службе Игорь Быков.

Новые спецавтомобили поступят в пожарные части Похвистневского, Ставропольского, Алексеевского, Кинель-Черкасского, Шенталинского и Хворостянского районов.

С начала года противопожарные части региона уже получили 17 автоцистерн. Ожидается поступление еще трех машин на базе УРАЛ. В 2026 году планируется пополнить автопарк отрядов дополнительно 20 единицами техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО