Главные новости:
Автопарк областной противопожарной службы пополнился шестью новыми пожарными автомобилями на базе МАЗ и УРАЛ.
Противопожарной службе Самарской области вручили новую технику
Ранее во вторник на заседании Губдумы глава региона представил на согласование кандидатуру Виталия Шабалатова на должность первого заместителя губернатора.
Губернатор Вячеслав Федорищев Указом освободил Михаила Смирнова от должности врио Председателя Правительства региона
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своим заместителями
Ранее глава региона представил кандидатуру Виталия Шабалатова на согласование депутатам Самарской Губернской Думы.
Вячеслав Федорищев назначил на должность первого заместителя Губернатора – председателя Правительства Самарской области Виталия Шабалатова
Незамедлительно к месту вызова были направлены два пожарных расчета из пожарно-спасательной части № 146 пожарно-спасательного отряда № 30.
Сегодня в Ставропольском районе горел жилой дом на площади 50 квадратных метров
Два театральных коллектива из Кинеля и Самары – детский и молодежный – будут отстаивать честь региона на окружном этапе фестиваля.
Определены победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
Заявители считают, что ограничения нарушают конституционные права на получение и передачу информации, на частную жизнь и приоритет прав и свобод человека.
На Роскомнадзор подали коллективный иск в суд из-за ограничений звонков в мессенджерах
 По информации Приволжского УГМС 24 декабря в Самаре ночью -20, -22°С, днем -16, -18°С.
24 декабря в регионе ветренно, до - 23°С
Противопожарной службе Самарской области вручили новую технику

173
Автопарк областной противопожарной службы пополнился шестью новыми пожарными автомобилями на базе МАЗ и УРАЛ.

В рамках Государственной программы «Защита населения и территорий Самарской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности наводных объектах» автопарк областной противопожарной службы пополнился шестью новыми пожарными автомобилями на базе МАЗ и УРАЛ.

Автомобили на базе МАЗ оснащены современным пожарно-техническим вооружением и гидравлическим инструментом, что позволит эффективно бороться с огнем и проводить аварийно-спасательные работы. Вместимость цистерны для воды составляет 6000 литров, а пенобака – 480 литров.

Автоцистерны УРАЛ предназначены для оперативной доставки личного состава, огнетушащих веществ, пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования к месту возгорания.

Ключи от новой техники и сопроводительные документы вручили руководитель Центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям Самарской области Вячеслав Исаев и заместитель начальника регионального управления МЧС России по противопожарной службе Игорь Быков.

Новые спецавтомобили поступят в пожарные части Похвистневского, Ставропольского, Алексеевского, Кинель-Черкасского, Шенталинского и Хворостянского районов.

С начала года противопожарные части региона уже получили 17 автоцистерн. Ожидается поступление еще трех машин на базе УРАЛ. В 2026 году планируется пополнить автопарк отрядов дополнительно 20 единицами техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

Специалисты ГИМС СО предостерегают граждан от выхода на неокрепший лед водоемов.
22 декабря 2025, 15:59
ГУ МЧС СО: осторожно, на водоемах начинает устанавливаться лед
Специалисты ГИМС СО предостерегают граждан от выхода на неокрепший лед водоемов. Общество
409
Определитесь, какая гирлянда вам понадобится. Для елки во дворе нужна уличная гирлянда, для домашней елки подойдет интерьерная.
21 декабря 2025, 16:06
МЧС СО: кaк правильно выбрать елочную гирлянду
Определитесь, какая гирлянда вам понадобится. Для елки во дворе нужна уличная гирлянда, для домашней елки подойдет интерьерная. Общество
555
Двадцать представителей общественных организаций Самарской области получили благодарственные письма за значительный вклад в развитие добровольчества и волонтерства.
12 декабря 2025, 21:13
Сегодня в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» прошла церемония награждения добровольцев
Двадцать представителей общественных организаций Самарской области получили благодарственные письма за значительный вклад в развитие добровольчества и... Общество
866
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
23 декабря 2025  21:57
Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своим заместителями
195
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
294
депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области
23 декабря 2025  13:30
Депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области
250
Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации
23 декабря 2025  10:44
Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации
479
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
23 декабря 2025  10:09
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
248
Весь список