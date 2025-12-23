Я нашел ошибку
Ранее во вторник на заседании Губдумы глава региона представил на согласование кандидатуру Виталия Шабалатова на должность первого заместителя губернатора.
Губернатор Вячеслав Федорищев Указом освободил Михаила Смирнова от должности врио Председателя Правительства региона
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своим заместителями
Ранее глава региона представил кандидатуру Виталия Шабалатова на согласование депутатам Самарской Губернской Думы.
Вячеслав Федорищев назначил на должность первого заместителя Губернатора – председателя Правительства Самарской области Виталия Шабалатова
Незамедлительно к месту вызова были направлены два пожарных расчета из пожарно-спасательной части № 146 пожарно-спасательного отряда № 30.
Сегодня в Ставропольском районе горел жилой дом на площади 50 квадратных метров
Два театральных коллектива из Кинеля и Самары – детский и молодежный – будут отстаивать честь региона на окружном этапе фестиваля.
Определены победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
Заявители считают, что ограничения нарушают конституционные права на получение и передачу информации, на частную жизнь и приоритет прав и свобод человека.
На Роскомнадзор подали коллективный иск в суд из-за ограничений звонков в мессенджерах
 По информации Приволжского УГМС 24 декабря в Самаре ночью -20, -22°С, днем -16, -18°С.
24 декабря в регионе ветренно, до - 23°С
Для детей подготовили насыщенные интерактивные программы с участием сказочных героев, музыкальными номерами, хороводами и танцами.
Во всех районах Самары проходят праздничные мероприятия для детей военнослужащих
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
Губернатор Вячеслав Федорищев Указом освободил Михаила Смирнова от должности врио Председателя Правительства региона

66
Ранее во вторник на заседании Губдумы глава региона представил на согласование кандидатуру Виталия Шабалатова на должность первого заместителя губернатора.

Во вторник, 23 декабря, подписан Указ «О прекращении трудового договора с временно исполняющим обязанности первого заместителя Губернатора Самарской области – председателя Правительства Самарской области», согласно которому Михаил Смирнов прекращает свою трудовую деятельность на посту главы регионального кабмина. Документ опубликован по ссылке

Напомним, ранее во вторник на 60-м заседании Самарской Губернской Думы глава региона представил на согласование кандидатуру Виталия Шабалатова на должность первого заместителя губернатора — председателя Правительства Самарской области, а также Антона Емельяненко – на должность заместителя губернатора — руководителя Администрации губернатора. Обе кандидатуры были согласованы депутатами единогласно.

 

Фото:  пресс-служба правительства Самарской области

Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
23 декабря 2025, 21:57
Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своим заместителями
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов. Политика
16
Два театральных коллектива из Кинеля и Самары – детский и молодежный – будут отстаивать честь региона на окружном этапе фестиваля.
23 декабря 2025, 20:49
Определены победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
Два театральных коллектива из Кинеля и Самары – детский и молодежный – будут отстаивать честь региона на окружном этапе фестиваля. Общество
123
 По информации Приволжского УГМС 24 декабря в Самаре ночью -20, -22°С, днем -16, -18°С.
23 декабря 2025, 19:49
24 декабря в регионе ветренно, до - 23°С
 По информации Приволжского УГМС 24 декабря в Самаре ночью -20, -22°С, днем -16, -18°С. Экология
162
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
23 декабря 2025  21:57
Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своим заместителями
80
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
263
депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области
23 декабря 2025  13:30
Депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области
234
Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации
23 декабря 2025  10:44
Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации
466
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
23 декабря 2025  10:09
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
236
