Губернатор Вячеслав Федорищев Указом освободил Михаила Смирнова от должности врио Председателя Правительства региона

Во вторник, 23 декабря, подписан Указ «О прекращении трудового договора с временно исполняющим обязанности первого заместителя Губернатора Самарской области – председателя Правительства Самарской области», согласно которому Михаил Смирнов прекращает свою трудовую деятельность на посту главы регионального кабмина. Документ опубликован по ссылке.

Напомним, ранее во вторник на 60-м заседании Самарской Губернской Думы глава региона представил на согласование кандидатуру Виталия Шабалатова на должность первого заместителя губернатора — председателя Правительства Самарской области, а также Антона Емельяненко – на должность заместителя губернатора — руководителя Администрации губернатора. Обе кандидатуры были согласованы депутатами единогласно.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области