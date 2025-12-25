В ДТП на Тухачевского в Самаре попали три автомобилистки и автомобилист

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области инвесторам оказывают содействие в режиме «одного окна»
В Самарской области инвесторам оказывают содействие в режиме «одного окна»
спрос на курьеров на частичную занятость в 2025 году вырос почти в 1,5 раза
Спрос на курьеров на частичную занятость в 2025 году вырос почти в 1,5 раза
Более трех тысяч домашних животных ехали без сопровождения владельцев в поездах КбшЖД за 11 месяцев
Более трех тысяч домашних животных ехали без сопровождения владельцев в поездах КбшЖД за 11 месяцев
Появился график работы РЭО ГИБДД в Самаре в новогодние праздники
Появился график работы РЭО ГИБДД в Самаре в новогодние праздники
На судоверфи «Нефтефлот» в Самаре состоялась передача земснаряда заказчику
На судоверфи «Нефтефлот» в Самаре состоялась передача земснаряда заказчику
В Самарском политехе предложили нетермические способы обработки морсов длительного хранения
В Самарском политехе предложили нетермические способы обработки морсов длительного хранения
Житель Кошкинского района ответит за незаконное хранение свыше 8 кг конопли и умышленный поджог чужого имущества
Житель Кошкинского района ответит за незаконное хранение свыше 8 кг конопли и умышленный поджог чужого имущества
АвтоВАЗ объявил сроки старта производства кроссовера Lada Azimut
АвтоВАЗ объявил сроки старта производства кроссовера Lada Azimut
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.44
-0.14
EUR 92.47
-0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В ДТП на Тухачевского в Самаре попали три автомобилистки и автомобилист

205
В ДТП на Тухачевского в Самаре попали три автомобилистки и автомобилист

24 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 2 человека.

В Железнодорожном районе Самары в 15:10 женщина 1984 года рождения, управляя автомобилем Audi Q5, следовала по улице Тухачевского со стороны улицы Киевская в направлении улицы Дачной. В пути следования, напротив дома 80, водитель нарушила требования пункта 9.10 ПДД РФ и допустила столкновение с автомобилем KIA RIO, под управлением местной жительницы 1998 года рождения. После столкновения автомобиль KIA RIO по инерции отбросило на автомобиль Lada XRAY под управлением 67-летнего мужчины. Отечественный автомобиль, в свою очередь, наехал на автомобиль Great Wall CC, под управлением женщины 2001 года рождения. Все автомобили двигались в попутном направлении. После ДТП водитель автомобиля KIA RIO обратилась за медицинской помощью, врачами ей рекомендовано амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре иномарка сбила 15-летнего подростка, который переходил проезжую часть
24 декабря 2025, 10:38
В Самаре иномарка сбила 15-летнего подростка, который переходил проезжую часть
23 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 15 человек. Общество
319
В Сызрани в ДТП пострадали две 18-летние девушки
24 декабря 2025, 10:28
В Сызрани в ДТП пострадали две 18-летние девушки
21-летний водитель, управляя транспортным средством Lada Kalina, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспорта. Происшествия
329
Она переходила дорогу на зеленый свет. Ее госпитализировали.
22 декабря 2025, 18:37
В Самаре  55-летняя женщина попала под колеса автобуса прямо на зебре
Она переходила дорогу на зеленый свет. Ее госпитализировали. Происшествия
625
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Движение по улице Шостаковича временно ограничат в Самаре 26 декабря
25 декабря 2025  13:00
Движение по улице Шостаковича временно ограничат в Самаре 26 декабря
155
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
24 декабря 2025  13:39
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
404
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
24 декабря 2025  12:09
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
381
В Самарской области установят новую въездную композицию
24 декабря 2025  11:34
В Самарской области установят новую въездную композицию
338
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
23 декабря 2025  21:57
Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своим заместителями
568
Весь список