В ДТП на Тухачевского в Самаре попали три автомобилистки и автомобилист

24 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 2 человека.

В Железнодорожном районе Самары в 15:10 женщина 1984 года рождения, управляя автомобилем Audi Q5, следовала по улице Тухачевского со стороны улицы Киевская в направлении улицы Дачной. В пути следования, напротив дома 80, водитель нарушила требования пункта 9.10 ПДД РФ и допустила столкновение с автомобилем KIA RIO, под управлением местной жительницы 1998 года рождения. После столкновения автомобиль KIA RIO по инерции отбросило на автомобиль Lada XRAY под управлением 67-летнего мужчины. Отечественный автомобиль, в свою очередь, наехал на автомобиль Great Wall CC, под управлением женщины 2001 года рождения. Все автомобили двигались в попутном направлении. После ДТП водитель автомобиля KIA RIO обратилась за медицинской помощью, врачами ей рекомендовано амбулаторное лечение.