В Самаре иномарка сбила 15-летнего подростка, который переходил проезжую часть

Я нашел ошибку
Главные новости:
Киргизия опровергла данные о въезде россиян только по загранпаспортам с 1 января
Киргизия опровергла данные о въезде россиян только по загранпаспортам с 1 января
Самарцев приглашают на выставку "Как игрушки встречают Новый год"
Самарцев приглашают на выставку "Как игрушки встречают Новый год"
В России могут продлить льготный проезд для электрокаров по платным трассам
В России могут продлить льготный проезд для электрокаров по платным трассам
Число дней с магнитными бурями в 2025 году стало рекордным
Число дней с магнитными бурями в 2025 году стало рекордным
Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке табака и алкоголя через MAX
Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке табака и алкоголя через MAX
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
Новые световые арт-объекты в русском стиле установили в Самаре к Новому году
Новые световые арт-объекты в русском стиле установили в Самаре к Новому году
Подведены итоги года движения «серебряного» добровольчества Самарской области в 2025 году
Подведены итоги года движения «серебряного» добровольчества Самарской области в 2025 году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.58
-0.73
EUR 92.81
-0.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре иномарка сбила 15-летнего подростка, который переходил проезжую часть

190
В Самаре иномарка сбила 15-летнего подростка, который переходил проезжую часть

23 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 15 человек.
В Кировском районе г. Самары в 08:50 27-летний водитель, управляя транспортным средством Hyundai Sonata, напротив дома № 166 «А» по ул. Ташкентская, допустил наезд на 15-летнего подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.  Несовершеннолетний доставлен в лечебное учреждение, ему, назначено амбулаторное лечение. ДТП произошло в условиях снегопада.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Сызрани в ДТП пострадали две 18-летние девушки
24 декабря 2025, 10:28
В Сызрани в ДТП пострадали две 18-летние девушки
21-летний водитель, управляя транспортным средством Lada Kalina, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспорта. Происшествия
180
Она переходила дорогу на зеленый свет. Ее госпитализировали.
22 декабря 2025, 18:37
В Самаре  55-летняя женщина попала под колеса автобуса прямо на зебре
Она переходила дорогу на зеленый свет. Ее госпитализировали. Происшествия
535
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, проводятся проверочные мероприятия.
22 декабря 2025, 15:49
В Нефтегорском районе на «а/д « М5-Урал » при столкновении автомобилей Hyundai Solaris и Chevrolet Cobalt погиб мужчина
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, проводятся проверочные мероприятия. Происшествия
652
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
24 декабря 2025  13:39
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
105
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
24 декабря 2025  12:09
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
150
В Самарской области установят новую въездную композицию
24 декабря 2025  11:34
В Самарской области установят новую въездную композицию
171
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
23 декабря 2025  21:57
Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своим заместителями
430
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
415
Весь список