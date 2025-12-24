В Самаре иномарка сбила 15-летнего подростка, который переходил проезжую часть

23 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 15 человек.

В Кировском районе г. Самары в 08:50 27-летний водитель, управляя транспортным средством Hyundai Sonata, напротив дома № 166 «А» по ул. Ташкентская, допустил наезд на 15-летнего подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Несовершеннолетний доставлен в лечебное учреждение, ему, назначено амбулаторное лечение. ДТП произошло в условиях снегопада.