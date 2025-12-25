Около 15 млн россиян могут остаться без доступа к микрозаймам

Около 15 млн россиян могут утратить возможность получать микрозаймы с 1 января 2026 года из-за планируемого запрета микрофинансовым организациям использовать собственные модели оценки доходов клиентов. Об этом 25 декабря сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо главы НСФР Андрея Емелина председателю Центрального банка России Эльвире Набиуллиной.

Изменения затронут выдачу займов на сумму до 50 тыс. рублей. По мнению Емелина, лишение доступа к официальному кредитованию может привести к росту спроса на услуги нелегальных кредиторов.

В своем письме гендиректор СРО «Мир» Елена Стратьева также привела данные: по ее оценкам, под ограничения могут попасть около 5 млн граждан, а в радикальном сценарии — до 7,5 млн человек.