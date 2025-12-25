Испугавшись угроз мошенников, житель Самары подарил аферистам 900 000 рублей

В г. Самара мужчине 1975 г.р. позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что злоумышленники собираются использовать его денежные средства, хранящиеся в банке, для спонсирования противоправных действий в одном из соседних государств и чтобы не стать соучастником преступления и поймать злоумышленников, необходимо перечислить, хранящиеся в банке деньги на другой расчетный счет, после чего деньги вернуться мужчине.

Потерпевший поверив звонившему и перевел на указанные им счета более 900 000 руб., но деньги обратно так и не получил, после чего он обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.