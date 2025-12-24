Я нашел ошибку
Киргизия опровергла данные о въезде россиян только по загранпаспортам с 1 января
Самарцев приглашают на выставку "Как игрушки встречают Новый год"
В России могут продлить льготный проезд для электрокаров по платным трассам
Число дней с магнитными бурями в 2025 году стало рекордным
Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке табака и алкоголя через MAX
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
Новые световые арт-объекты в русском стиле установили в Самаре к Новому году
Подведены итоги года движения «серебряного» добровольчества Самарской области в 2025 году
МВД РФ: мошенники стали использовать схемы с маркетплейсами и сплит-покупками

Мошенники представляются участниками "партнерских программ" маркетплейсов и предлагают россиянам якобы заработать на оформлении рассрочки при покупке дорогой электроники. О новой мошеннической схеме предупредили в МВД РФ.

В ведомстве отметили, что детали сделки могут отличаться: некоторые злоумышленники обещают перевести первый взнос после оформления, а другие перечисляют деньги сразу для повышения доверия жертвы, пишет Смотрим.

"Злоумышленники представляются участниками "партнерских программ" маркетплейсов и предлагают легкий заработок за привлечение клиентов​​​. <…> Нужно оформить покупку дорогостоящей электроники в рассрочку ("в сплит") на свое имя, а вознаграждение будет выплачено после заказа", — объяснили в МВД.

Россиян убеждают выбрать товар, оформить его как сплит-покупку и указать адрес доставки мошенников. После подтверждения заказа товар уходит злоумышленникам, а жертве вместо вознаграждения остаются обязательства по рассрочке. В ведомстве подчеркнули, что распознать мошенничество можно, если неизвестные просят сообщить лимит сплита или требуют сделать скриншот аккаунта.

Ранее сообщалось, что мошенники стали воровать данные россиян под предлогом оформления пропуска в военкомат. Злоумышленники звонят и сообщают о необходимости посетить военкомат для оцифровки или обновления личных данных.

