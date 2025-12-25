Я нашел ошибку
На дорогах Самары 24 декабря работали 364 дорожных рабочих и 385 единиц спецтехники
в Сызрани пенсионерка устроила нелегальный склад пиротехники в обычной квартире
Срок дисквалификации Камилы Валиевой завершился
Путин не намерен выступать с посланием Федеральному собранию в 2025 году
Врач дал совет по облегчению симптомов гонконгского гриппа
В РФ законодательно закрепят поднятие флага России на физкультурных мероприятиях
Депутат Боярский: планов на ограничение использования VPN на будущий год нет
В ходе церемонии Путин также поздравил Захарову с 50-летним юбилеем, назвав ее голосом российской дипломатии.
Путин вручил Захаровой орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Путин не намерен выступать с посланием Федеральному собранию в 2025 году

117
Послание президента Федеральному собранию в 2025 г. не состоится. Об этом «Ведомостям» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет, в этом календарном году [послания] не будет. Но оно состоится своевременно», – сказал представитель Кремля «Ведомостям».

На вопрос, в чем причина того, что послание не будет оглашено, Песков ответил «Ведомостям»: «Это решение главы государства, это же его послание». «После того как президент посчитает необходимым, оно состоится – и с точки зрения готовности содержания в первую очередь, и с точки зрения рабочего графика. Все состоится своевременно», – добавил представитель Кремля.

Согласно Конституции президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. С 2018 г. послание президента оглашается в первой половине года. До этого обычно оглашалось в ноябре или декабре.

Были годы, когда послание не оглашалось. В 2017 г. его не было впервые. Вместо этого оно состоялось 1 марта 2018 г. – за три недели до президентских выборов. Тогда президент Владимир Путин представил новые виды российских вооружений.

Послания не было и в 2022 г., когда началась спецоперация. Но некоторые эксперты трактовали выступление президента перед членами Федерального собрания 30 сентября 2022 г., которое было посвящено вхождению в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, как послание главы государства.

Близкие к администрации президента (АП) и правительству собеседники «Ведомостей» в начале 2025 г. говорили, что подготовка к посланию шла в феврале, но была приостановлена. Дата послания в 2026 г. пока неизвестна, говорит «Ведомостям» федеральный чиновник, – также не известно и о том, чтобы к нему шла подготовка.

 

