В ДТП на Тухачевского в Самаре попали три автомобилистки и автомобилист
7 социальных проектов НКО признаны лучшими по итогу работы Интерактивной школы грантов в Самаре
В центре Самары перекроют движение 31 декабря и 1 января
каждый третий житель Самары будет дарить на Новый год технику
Штрафы за неправильную парковку электросамокатов могут ввести в Самаре
Проект реконструкции Самарской синагоги прошел госэкспертизу
Интерес россиян к науке достиг максимума за последние годы
в Самаре с начала года спрос на вторичном рынке вырос на 18%
Глава Самары Иван Носков выступил с инициативой ввести административные штрафы за брошенные на улицах электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ). Соответствующий проект поправок в региональный закон «Об административных правонарушениях» внесен на рассмотрение Самарской губернской думы.

Согласно документу, к СИМ относятся электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, сигвеи и аналогичные транспортные средства с электродвигателем. Штрафы предполагаются за их размещение в местах, запрещенных муниципальными актами.

Предлагается ввести размер штрафа для граждан от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 3 до 8 тысяч рублей, для юридических – от 5 до 15 тысяч рублей. За повторное нарушение суммы штрафов могут увеличиться до 5, 15 и 20 тысяч рублей соответственно.

Под запрет, в частности, попадет парковка СИМ, которая блокирует движение машин и пешеходов: в арках, на газонах и цветниках, в остановочных павильонах и в радиусе 15 метров от них, а также на территориях кладбищ и у памятников, пишет Самарская газета. 

