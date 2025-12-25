Я нашел ошибку
В центре Самары перекроют движение 31 декабря и 1 января
каждый третий житель Самары будет дарить на Новый год технику
Штрафы за неправильную парковку электросамокатов могут ввести в Самаре
Проект реконструкции Самарской синагоги прошел госэкспертизу
Интерес россиян к науке достиг максимума за последние годы
в Самаре с начала года спрос на вторичном рынке вырос на 18%
В Самаре кадеты Росгвардии написали новогодние поздравления своим шефам, которые находятся на СВО
в Сызрани перед судом предстанет пьяный мопедист, возивший несовершеннолетнего
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Проект реконструкции Самарской синагоги прошел госэкспертизу

ГИООКН Самарской области 23 декабря 2025 года обнародовала акт госэкспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Хлебзавод № 8" (уточненное наименование "Синагога, 1909 г., архитектор З. В. Клейнерман. Мавританский стиль"). Объект находится на улице Садовой, 49.

Здание было построено в 1908 году и использовалось как синагога около 20 лет, до 1929 года, когда в нем разместили дом культуры имени III Интернационала (Коминтерна). С 1964 года оно находилось в ведении Управления хлебопекарной промышленности (здесь располагался Хлебозавод № 8). В 1968 году в связи с расширением производства к зданию были выполнены одноэтажные пристрои со стороны северного и восточного фасадов. В период с 1991 года по 1998 год его занимало Областное территориальное управление объединения макаронных и хлебопекарных предприятий. С 1998 года и по настоящее время оно находится в пользовании еврейской общины Самары.

За период эксплуатации здание неоднократно ремонтировалось и реконструировалось, однако с середины 1990-х годов находилось в заброшенном состоянии: эксплуатация была прекращена, производственное оборудование демонтировано, произведены работы по частичной разборке поздних боковых пристроев. Пожар, случившийся на третьем этаже, затронул несущие конструкции. Вследствие этого первоначальный внешний облик, отдельные конструкции и внутренняя отделка помещений были утрачены либо значительно обветшали.

Работы по восстановлению объекта ведутся с 2008 года. В настоящее время - на основании разрешения на строительство от 28 февраля 2025 года, выданного Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Самарской области.

Проект реконструкции, разработанный ООО "Солар Девелопмент", 19 декабря 2025 года прошел госэкспертизу, пишет СитиТрафик.

