В ДТП на Тухачевского в Самаре попали три автомобилистки и автомобилист
7 социальных проектов НКО признаны лучшими по итогу работы Интерактивной школы грантов в Самаре
В центре Самары перекроют движение 31 декабря и 1 января
каждый третий житель Самары будет дарить на Новый год технику
Штрафы за неправильную парковку электросамокатов могут ввести в Самаре
Проект реконструкции Самарской синагоги прошел госэкспертизу
Интерес россиян к науке достиг максимума за последние годы
в Самаре с начала года спрос на вторичном рынке вырос на 18%
В Самаре с начала года спрос на вторичном рынке вырос на 18%

По сравнению с январем 2025 года предложение вторичного жилья на «Авито Недвижимости» сильнее всего увеличилось в Барнауле, Ижевске, Нижнем Новгороде и Воронеже. Лидером ноября по количеству заключенных сделок стала Московская область, а по размеру средней площади предлагаемых квартир — Москва.

Технологическая платформа «Авито Недвижимость» подвела итоги ноября и предварительные итоги 2025 года на вторичном рынке жилья в России. По сравнению с январем текущего года в отчетном месяце предложение выросло на 10%. Положительная динамика отмечалась в 32 из 40 городов исследования. Сильнее всего выбор жилья увеличился в Барнауле (+38%), Ижевске (+35%), Нижнем Новгороде и Воронеже (+25% в каждом), Омске и Иркутске (+23% в обоих), Новосибирске (+22%) и Казани (+20%). В Москве с начала года предложение выросло на 11%. В разрезе год к году предложение в целом по стране сократилось на 5,6%. 

Средняя площадь предложения в целом по России составила 55 кв. м. Самые просторные объекты в среднем были в Москве (68 кв. м), Ставрополе (60 кв. м), Санкт-Петербурге и Калининграде (по 58 кв. м), Астрахани и Иркутске (по 57 кв. м).  Городами с наиболее компактными объектами стали Сочи (50 кв. м в среднем), Ижевск (51 кв. м), Краснодар, Ростов-на-Дону, Киров, Улан-Удэ и Томск (по 52 кв. м в каждом). К началу года сильнее всего средняя площадь выросла в Кемерове (+8%, с 51 до 55 кв. м), Липецке (+6%, с 53 до 56 кв. м) и Москве (+3%, с 66 до 68 кв. м). Положительная динамика в 16 из 40 городов, ещё в 11 средняя площадь квартир не изменилась. 

Интерес к квартирам на вторичном рынке с начала года увеличился на 7%. Чаще, чем в январе 2025-го, таким жильем интересовались в 33 из 40 городов исследования. Самая заметная динамика отмечалась во Владивостоке (+34%), Томске (29%), Челябинске и Красноярске (+25%), Омске (+24%) и Нижнем Новгороде (+23%), Улан-Удэ (+21%), Самаре и Саратове (+18% в обоих). В Санкт-Петербурге интерес прибавил 12% к началу года, в Москве — почти не изменился. Отдельно в Самаре с начала года активность жителей увеличилась в сегменте однокомнатных (+21%), двухкомнатных (+24%), трехкомнатных квартир (+18%) и студий (+18%). За год интерес к объектам на вторичном рынке вырос на 2%, а количество просмотров на платформе — на 5%.

По продажам* на вторичном рынке лидером второй месяц подряд стала Московская область (9,3 тыс. сделок против 8,4 тыс. в Москве, которая расположена на втором месте). Также в топ-5 регионов по продажам вошли Санкт-Петербург (6 тыс. сделок), Краснодарский край и Свердловская область (по 4,7 тыс. сделок). На рынках двух столиц отмечается смещение активности покупателей в зоны более доступного жилья вблизи городов. Так, в Московской области число заключенных договоров купли–продажи выросло на 9% к ноябрю 2024 года, в Санкт-Петербурге — на 23%. Также год к году увеличилось число сделок в Краснодарском крае (+2%). Доля сделок с ипотекой на вторичном рынке в ноябре 2025 года составила 30%. Это на 1пп больше, чем в октябре.

По итогам 11 месяцев 2025-го суммарно объем продаж год к году вырос на 5% в Москве и на 3% в Санкт-Петербурге. На фоне снижения по России в целом это подтверждает статус двух столиц как самых устойчивых, инвестиционно привлекательных и ликвидных рынков.

Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
24 декабря 2025  13:39
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
24 декабря 2025  12:09
В Самарской области установят новую въездную композицию
24 декабря 2025  11:34
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
23 декабря 2025  21:57
Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своим заместителями
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
