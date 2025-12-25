В Самаре кадеты Росгвардии написали новогодние поздравления своим шефам, которые находятся на СВО

Воспитанники кадетского класса Росгвардии Лицея №124 имени офицера Росгвардии подполковника полиции Дениса Лазутина присоединились к всероссийской акции «Своих не бросаем». В преддверии новогодних праздников они написали трогательные письма своим шефам — военнослужащим и сотрудникам подразделений Управления Росгвардии по Самарской области, которые выполняют задачи в районе проведения специальной военной операции.

В своих посланиях кадеты поздравили защитников с наступающим Новым годом и Рождеством. Самыми важными и искренними стали пожелания успешно выполнить все поставленные задачи и, главное, вернуться домой живыми и здоровыми.

Помимо теплых слов, учащиеся решили поддержать своих подшефных и вкусным подарком. Кадеты испекли своими руками праздничное печенье, которое вместе с письмами будет доставлено росгвардейцам в район проведения специальной военной операции.

Эта акция — не просто жест внимания. Это важный урок взаимовыручки, патриотизма и гражданской ответственности для подрастающего поколения, а также моральная поддержка для тех, кто находится далеко от дома, выполняя свой воинский долг.