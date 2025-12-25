Я нашел ошибку
Главные новости:
В ДТП на Тухачевского в Самаре попали три автомобилистки и автомобилист
В ДТП на Тухачевского в Самаре попали три автомобилистки и автомобилист
7 социальных проектов НКО признаны лучшими по итогу работы Интерактивной школы грантов в Самаре
7 социальных проектов НКО признаны лучшими по итогу работы Интерактивной школы грантов в Самаре
В центре Самары перекроют движение 31 декабря и 1 января
В центре Самары перекроют движение 31 декабря и 1 января
каждый третий житель Самары будет дарить на Новый год технику
Каждый третий житель Самары будет дарить на Новый год технику
Штрафы за неправильную парковку электросамокатов могут ввести в Самаре
Штрафы за неправильную парковку электросамокатов могут ввести в Самаре
Проект реконструкции Самарской синагоги прошел госэкспертизу
Проект реконструкции Самарской синагоги прошел госэкспертизу
Интерес россиян к науке достиг максимума за последние годы
Интерес россиян к науке достиг максимума за последние годы
в Самаре с начала года спрос на вторичном рынке вырос на 18%
В Самаре с начала года спрос на вторичном рынке вырос на 18%
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.44
-0.14
EUR 92.47
-0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре кадеты Росгвардии написали новогодние поздравления своим шефам, которые находятся на СВО

112
В Самаре кадеты Росгвардии написали новогодние поздравления своим шефам, которые находятся на СВО

Воспитанники кадетского класса Росгвардии Лицея №124 имени офицера Росгвардии подполковника полиции Дениса Лазутина присоединились к всероссийской акции «Своих не бросаем». В преддверии новогодних праздников они написали трогательные письма своим шефам — военнослужащим и сотрудникам подразделений Управления Росгвардии по Самарской области, которые выполняют задачи в районе проведения специальной военной операции.

В своих посланиях кадеты поздравили защитников с наступающим Новым годом и Рождеством. Самыми важными и искренними стали пожелания успешно выполнить все поставленные задачи и, главное, вернуться домой живыми и здоровыми.

Помимо теплых слов, учащиеся решили поддержать своих подшефных и вкусным подарком. Кадеты испекли своими руками праздничное печенье, которое вместе с письмами будет доставлено росгвардейцам в район проведения специальной военной операции.

Эта акция — не просто жест внимания. Это важный урок взаимовыручки, патриотизма и гражданской ответственности для подрастающего поколения, а также моральная поддержка для тех, кто находится далеко от дома, выполняя свой воинский долг.

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В рамках открытого диалога были детально обсуждены наиболее часто встречающиеся нарушения обязательных требований, выявляемые в ходе проверок, а также иные проблемные вопросы.
24 декабря 2025, 14:25
Вопросы безопасности объектов топливно-энергетического комплекса обсудили в Самаре
В рамках открытого диалога были детально обсуждены наиболее часто встречающиеся нарушения обязательных требований, выявляемые в ходе проверок, а также иные... Общество
436
В Тольятти патрульные Росгвардии пресекли кражу кофе на крупную сумму
16 декабря 2025, 10:48
В Тольятти патрульные Росгвардии пресекли кражу кофе на крупную сумму
Общая стоимость кофе, который вор пытался вынести из торгового зала, составила более 27 000 рублей. Росгвардейцы передали задержанного местного своим коллегам... Происшествия
558
В Самаре Росгвардия передала 400 единиц оружия в зону СВО
12 декабря 2025, 11:35
В Самаре Росгвардия передала 400 единиц оружия в зону СВО
Всего в Самарской области для нужд Минобороны в этом году передано около 800 единиц оружия. Работа по отбору наиболее востребованного оружия будет продолжена. Общество
531
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
24 декабря 2025  13:39
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
383
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
24 декабря 2025  12:09
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
358
В Самарской области установят новую въездную композицию
24 декабря 2025  11:34
В Самарской области установят новую въездную композицию
327
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
23 декабря 2025  21:57
Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своим заместителями
546
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
536
Весь список