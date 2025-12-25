Интерес россиян к науке достиг максимума за последние годы

Интерес жителей России к достижениям современной науки достиг максимального уровня за последние годы, восстановившись после спада 2023 года и превысив показатели начала 2020-х. Согласно данным ежегодного опроса телеканала «Наука», с результатами которого ознакомились «Известия» 25 декабря, научными достижениями интересуются 72% россиян.

«Для сравнения, в декабре 2024 года этот показатель составлял 65%, а в конце 2023 года опускался до 56%. Доля респондентов, не интересующихся наукой, остается относительно стабильной и составляет 22%. Значимость научной повестки в общественном восприятии также возросла: 78% опрошенных считают, что людям, не связанным с наукой профессионально, важно быть в курсе современных достижений», — отметили аналитики.

Вовлеченность в обсуждение научных тем увеличилась: 56% россиян хотя бы время от времени говорят о научных новостях с друзьями и близкими. Доля тех, кто вообще не затрагивает эту тему в повседневном общении, за последние годы сократилась почти в два раза и сейчас составляет 16%.

В структуре интереса к научным направлениям на первое место вернулись биология и медицина, которые привлекают внимание 44% респондентов — это максимум за период с 2020 года. Второе место занимают новые технологии и нанотехнологии, интерес к которым сохраняют 42% опрошенных. Также высокой популярностью пользуются IT-технологии, включая нейросети и искусственный интеллект, — они интересны 39% россиян.

Параллельно с ростом общего интереса увеличилось и число граждан, которые хотели бы, чтобы их дети связали профессиональную деятельность с научной сферой. В 2025 году такой ответ дали 60% респондентов, что выше показателей 2023 и 2024 годов. Среди родителей детей до 18 лет этот показатель обновил максимум с 2020 года: 69% выразили желание, чтобы их дети работали в науке.