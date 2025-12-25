Я нашел ошибку
На дорогах Самары 24 декабря работали 364 дорожных рабочих и 385 единиц спецтехники
в Сызрани пенсионерка устроила нелегальный склад пиротехники в обычной квартире
Срок дисквалификации Камилы Валиевой завершился
Путин не намерен выступать с посланием Федеральному собранию в 2025 году
Врач дал совет по облегчению симптомов гонконгского гриппа
В РФ законодательно закрепят поднятие флага России на физкультурных мероприятиях
Депутат Боярский: планов на ограничение использования VPN на будущий год нет
В ходе церемонии Путин также поздравил Захарову с 50-летним юбилеем, назвав ее голосом российской дипломатии.
Путин вручил Захаровой орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Депутат Боярский: планов на ограничение использования VPN на будущий год нет

Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил РИА Новости, что на следующий год нет планов ограничивать использование в России VPN.

Парламентарий считает нужным "депопуляризировать" VPN. По его словам, пользователям нужно объяснять, какие появляются угрозы в случае постоянного использования VPN как инструмента обхода блокировок.

"Планов на ограничение использования VPN на будущий год нет", – отметил Боярский.

Он добавил, что VPN позволяет обходить как блокировки, вводимые РФ согласно закону, так и ограничения со стороны недружественных стран.

"Недружественные" блокировки в рамках антироссийских санкций нужно как-то обходить, указал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
24 декабря 2025  13:39
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
24 декабря 2025  12:09
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
В Самарской области установят новую въездную композицию
24 декабря 2025  11:34
В Самарской области установят новую въездную композицию
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
23 декабря 2025  21:57
Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своим заместителями
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
