Депутат Боярский: планов на ограничение использования VPN на будущий год нет

Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил РИА Новости, что на следующий год нет планов ограничивать использование в России VPN.

Парламентарий считает нужным "депопуляризировать" VPN. По его словам, пользователям нужно объяснять, какие появляются угрозы в случае постоянного использования VPN как инструмента обхода блокировок.

"Планов на ограничение использования VPN на будущий год нет", – отметил Боярский.

Он добавил, что VPN позволяет обходить как блокировки, вводимые РФ согласно закону, так и ограничения со стороны недружественных стран.

"Недружественные" блокировки в рамках антироссийских санкций нужно как-то обходить, указал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.