Мошенник обманул 57-летнюю самарчанку на 1 млн рублей

В отдел полиции города Самары обратилась 57-летняя местная жительница с заявлением о хищении 1 000 000 руб. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что женщине поступил звонок на сотовый телефон от неизвестного, который представился сотрудником финансовой компании и под предлогом декларирования денежных средств убедил самарчанку, что для их сохранности, необходимо срочно их перевести на безопасный счет.

Женщина выполнила все требования злоумышленника. После чего незнакомец перестал выходить на связь и потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.