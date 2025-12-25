Я нашел ошибку
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
В Сызрани пенсионерка устроила нелегальный склад пиротехники в обычной квартире

На территории региона по поручению начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова полицейские продолжают проводить мероприятия в рамках ОПМ «Профилактика». Его цель — предупреждение, выявление и пресечение нарушений в сфере оборота пиротехники, елочной и алкогольной продукции.

Так, сотрудники ОЭБиПК МУ МВД России «Сызранское» при проверке сообщения неравнодушных граждан организовали и провели мероприятия, результатом которых стало пресечение незаконной реализации пиротехнических изделий местной жительницей.

Как установили полицейские, 70-летняя женщина осуществляла продажу пиротехники, игнорируя правила безопасности и продажи — торговала из своей квартиры в многоквартирном доме, расположенном на улице Фридриха Энгельса в Сызрани.

Новогодние фейерверки, не имеющие маркировки, сертификатов и других установленных законом документов, местная жительница приобрела в конце 2024 года через Интернет, хранила почти год, после чего разместила на том же сайте объявление о розничной продаже и торговала ими из своей квартиры по цене от 800 до 17 тысяч рублей.

В ходе проведенных мероприятий из незаконного оборота полицейскими изъяты 64 упаковки изделий (в каждой от 8 до 100 выстрелов), относящихся к категории III класса опасности.

В отношении ранее несудимой женщины сотрудники полиции собрали и направили в суд для рассмотрения материалы об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч.1 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица», ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».

Сотрудники полиции призывают граждан приобретать пиротехнику только в специализированных магазинах, имеющих разрешительные документы. Важно всегда проверять наличие маркировки и сертификатов на изделия: каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке, срок годности, класс опасности и данные производителя. Необходимо соблюдать правила хранения пиротехники — она должна находиться в сухом месте, вдали от отопительных приборов и источников открытого огня, в недоступности для детей. Если вы стали свидетелем незаконной продажи пиротехнических изделий, обязательно сообщите информацию в ближайший отдел полиции или по телефону 112.

