Главные новости:
На дорогах Самары 24 декабря работали 364 дорожных рабочих и 385 единиц спецтехники
На дорогах Самары 24 декабря работали 364 дорожных рабочих и 385 единиц спецтехники
в Сызрани пенсионерка устроила нелегальный склад пиротехники в обычной квартире
В Сызрани пенсионерка устроила нелегальный склад пиротехники в обычной квартире
Срок дисквалификации Камилы Валиевой завершился
Срок дисквалификации Камилы Валиевой завершился
Путин не намерен выступать с посланием Федеральному собранию в 2025 году
Путин не намерен выступать с посланием Федеральному собранию в 2025 году
Врач дал совет по облегчению симптомов гонконгского гриппа
Врач дал совет по облегчению симптомов гонконгского гриппа
В РФ законодательно закрепят поднятие флага России на физкультурных мероприятиях
В РФ законодательно закрепят поднятие флага России на физкультурных мероприятиях
Депутат Боярский: планов на ограничение использования VPN на будущий год нет
Депутат Боярский: планов на ограничение использования VPN на будущий год нет
В ходе церемонии Путин также поздравил Захарову с 50-летним юбилеем, назвав ее голосом российской дипломатии.
Путин вручил Захаровой орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
В РФ законодательно закрепят поднятие флага России на физкультурных мероприятиях

110
В РФ законодательно закрепят поднятие флага России на физкультурных мероприятиях

Президент России Владимир Путин поручил законодательно закрепить необходимость поднятия флага России на официальных физкультурных мероприятиях и спортивных событиях. Соответствующее распоряжение 23 декабря было опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих <...> поднятие (установление) Государственного флага Российской Федерации во время проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований», — говорится в тексте документа.

Кроме того, российский лидер поручил на постоянной основе разместить флаг России на находящихся в государственной или муниципальной собственности спортивных объектах, пишут "Известия". 

