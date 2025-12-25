В РФ законодательно закрепят поднятие флага России на физкультурных мероприятиях

Президент России Владимир Путин поручил законодательно закрепить необходимость поднятия флага России на официальных физкультурных мероприятиях и спортивных событиях. Соответствующее распоряжение 23 декабря было опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих <...> поднятие (установление) Государственного флага Российской Федерации во время проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований», — говорится в тексте документа.

Кроме того, российский лидер поручил на постоянной основе разместить флаг России на находящихся в государственной или муниципальной собственности спортивных объектах, пишут "Известия".