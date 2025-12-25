В Самаре приостановили работу общепита за антисанитарию

В ходе выездной проверки уполномоченными органами было установлено, что в одном из пунктов общественного питания в Советском районе г. Самары грубо нарушаются требования законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Разделка продуктов на покрытых клеенками и картоном столах, использование одних и тех же ножей и разделочных досок для всех видов продуктов, не обеспечение качественной дезинфекции посуды после использования — всё это могло негативно сказываться на здоровье посетителей.

Суд признал заведение виновным в административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» и назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 45 суток.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав незамедлительно выехал по адресу общепита, составил акт об административном приостановлении деятельности и опечатал двери заведения.

Судебные приставы на протяжении всего срока административного приостановления будут контролировать надлежащее исполнение судебного акта.