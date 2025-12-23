Я нашел ошибку
Усиление северо-западного ветра. На дорогах местами снежные переметы, гололедица.
Ночью 24 декабря в регионе ожидается резкое понижение температуры воздуха до -28 С
Издание по традиции будет передано в городские библиотеки, где любой желающий сможет ознакомиться с историями самарцев.
В Самаре презентовали одиннадцатый выпуск «Ветеранской книги рекордов – 2025»
Вместе с учителями школы и педагогами СамГТУ ученики будут углубленно изучать математику, физику и компьютерную графику.
Второй профильный инженерно-технический класс открыли в школе № 118 в Самаре
Специалист, имея опыт работы в реанимационном отделении в Самаре, приняла решение вернуться в родной Пестравской район и продолжить профессиональную деятельность в местной больнице.
«Земский фельдшер»: в подразделение Пестравской больницы трудоустроилась новая медсестра
«Жигулёвская долина»: девяти технологическим компаниям присвоен статус резидента
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за навязывание дополнительных услуг
В последние дни 2025 года стоит обратить внимание на платёжки от «РКС-Самара» и заплатить за водоснабжение и водоотведение.
В ЕГРН стали вносить сведения о членах семьи собственника жилого помещения
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.31
-1.41
EUR 92.86
-1.65
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
В Самаре начал работу первый Всероссийский семинар по наставничеству для защитников Отечества 
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Жительница Самарской области установила забор на чужом участке

172
Житель Самарской области обратился в суд с исковым требованием обязать свою соседку устранить препятствия в пользовании им своим земельным участком. Согласно заключению экспертов садовая постройка и ограждение находились на территории его участка. Мужчина высказал соседке свое недовольство, но та перемещать ограждение не стала. В итоге спор пришлось решать в суде.

Суд удовлетворил исковые требования владельца соседнего участка и обязал женщину демонтировать, находящуюся на чужом участке постройку, и перенести забор в положенное место. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Ставропольского района.
Сотрудник органов принудительного исполнения ознакомил должницу с материалами исполнительного производства и установил срок для добровольного исполнения решения суда. За его игнорирование судебным приставом в отношении должницы были вынесены постановления об ограничении ее в праве выезда за пределы страны и взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.
Столкнувшись с дополнительными затратами, должница решила исполнить судебное решение. Постройка с чужого участка была убрана, а забор перенесен на законное место. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Самарской семье пришлось уехать из аварийного дома в новое жилье
22 декабря 2025, 11:17
Самарской семье пришлось уехать из аварийного дома в новое жилье
Один из многоквартирных домов г. Самары был признан аварийным и подлежащим сносу. Супругам, проживающим в одной из его квартир по договору социального найма,... Общество
319
В аэропорту Курумоч провели проверку на долги
19 декабря 2025, 12:00
В аэропорту Курумоч провели проверку на долги
Сотрудники Службы рассказали гостям и жителям областной столицы не только о работе сервисов Федеральной службы судебных приставов, но и о важности оплачивать... Общество
461
Житель Самарской области заплатить 250 тысяч за убитого лося
19 декабря 2025, 11:30
Житель Самарской области заплатить 250 тысяч за убитого лося
Факт совершения противоправных действий был выявлен инспекторами Комитета охоты и рыболовства. Происшествия
456
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
109
депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области
23 декабря 2025  13:30
Депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области
124
Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации
23 декабря 2025  10:44
Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации
243
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
23 декабря 2025  10:09
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
191
В рамках повестки в центре внимания участников находились вопросы бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем и коммунальной инфраструктуры региона, в том числе в период предстоящих праздничных и выходных дней.
22 декабря 2025  19:59
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание по готовности служб к новогодним праздникам
384
