Жительница Самарской области установила забор на чужом участке

Житель Самарской области обратился в суд с исковым требованием обязать свою соседку устранить препятствия в пользовании им своим земельным участком. Согласно заключению экспертов садовая постройка и ограждение находились на территории его участка. Мужчина высказал соседке свое недовольство, но та перемещать ограждение не стала. В итоге спор пришлось решать в суде.

Суд удовлетворил исковые требования владельца соседнего участка и обязал женщину демонтировать, находящуюся на чужом участке постройку, и перенести забор в положенное место. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Ставропольского района.

Сотрудник органов принудительного исполнения ознакомил должницу с материалами исполнительного производства и установил срок для добровольного исполнения решения суда. За его игнорирование судебным приставом в отношении должницы были вынесены постановления об ограничении ее в праве выезда за пределы страны и взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Столкнувшись с дополнительными затратами, должница решила исполнить судебное решение. Постройка с чужого участка была убрана, а забор перенесен на законное место. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.