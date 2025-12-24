Самарчанка забором перегородила выход к реке

Арендатор прибрежного участка отгородила забором выход к водоему. В результате многие жители города лишились возможности иметь свободный доступ к водному объекту, а спецслужбы — проводить мероприятия по укреплению берега и проведению, в случае необходимости, аварийно-спасательных работ.

Надзорный орган, обратившийся в суд, потребовал освободить береговую зону от незаконного ограждения и обеспечить свободный доступ к водному объекту. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов г. Новокуйбышевска.

Судебный пристав вручил должнику постановление о возбуждении исполнительного производства и установил срок для добровольного исполнения. Однако женщина мер к устранению препятствий на пути к реке не предприняла. За неисполнение решения суда сотрудник Службы вынес в отношении должницы постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, а также предупредил об административной ответственности.

Принятые судебным приставом-исполнителем меры побудили женщину демонтировать забор, обеспечив доступ граждан к реке.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.