Я нашел ошибку
Главные новости:
В ходе церемонии Путин также поздравил Захарову с 50-летним юбилеем, назвав ее голосом российской дипломатии.
Путин вручил Захаровой орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени
В ходе предварительного расследования судом по ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В Самарской области директора табачной компании подозревают в неуплате налогов на 7 млрд рублей
Все желающие смогут посмотреть выставки "На велосипеде в космос" и "Конфетный этикет".
25 декабря Музей Модерна в Самаре отметит свой день рождения
Фонд библиотеки пополнился почти 1800 новыми книгами современных авторов, отечественной и зарубежной классики.
В Сызрани открылась после масштабной модернизации библиотека № 10 
Инициатива о соцрекламе блогеров усилит диалог с государством.
Эксперт оценил идею о размещении блогерами соцрекламы о традиционных ценностях
Подведение итогов будет также транслироваться в прямом эфире на ведущих телеканалах региона.
Вячеслав Федорищев подведет основные итоги развития региона в прямом эфире 26 декабря
В регионе реализуется комплекс мер, направленных на заботу о семьях военнослужащих и сотрудников силовых структур, выполняющих служебные задачи в зоне проведения СВО, а также о семьях погибших героев.
В Самарской области состоится 17 новогодних представлений для детей и членов семей участников спецоперации
По информации департамента городского хозяйства и экологии, особое внимание коммунальные и дорожные службы уделяют очистке тротуаров, лестничных спусков, пешеходных переходов и остановочных павильонов.
Иван Носков: «Уборка снега с дорог и тротуаров Самары идет в штатном режиме»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.58
-0.73
EUR 92.81
-0.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области директора табачной компании подозревают в неуплате налогов на 7 млрд рублей

81
В ходе предварительного расследования судом по ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственными органами Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении директора организации по производству табачной продукции, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из управления Федеральной налоговой службы по Самарской области.

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год подозреваемый уклонился от уплаты налогов на общую сумму около 7 миллиардов рублей путем предоставления в налоговый орган деклараций с включенными заведомо ложными сведениями без отражения сведений о произведенной и реализованной никотиносодержащей продукции.

Кроме того, фигурант легализовал денежные средства, приобретенные в результате уклонения от уплаты налогов, путем приобретения недвижимого и иного имущества на общую сумму более 22 миллионов рублей. Он же организовал изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств подконтрольным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по фиктивным взаимоотношениям.

В ходе предварительного расследования судом по ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
 
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области и подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Теги: Уголовное дело

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Оперативные действия полиции прервали эту незаконную деятельность. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
23 декабря 2025, 17:37
В Отрадном сотрудники полиции задержали мужчину за покушение на сбыт наркотиков
Оперативные действия полиции прервали эту незаконную деятельность. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Закон
515
Заработную плату работников на общую сумму около 15 миллионов рублей мужчина обратил в свою пользу.
17 декабря 2025, 20:29
В Самаре экс-сотрудник вуза 19 лет получал заплату за фиктивно устроенных на работу слесарей – сантехников
Заработную плату работников на общую сумму около 15 миллионов рублей мужчина обратил в свою пользу. Закон
714
По подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств задержаны два безработных местных жителя.
16 декабря 2025, 14:12
В Тольятти ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков
По подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств задержаны два безработных местных жителя. Общество
569
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
24 декабря 2025  13:39
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
284
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
24 декабря 2025  12:09
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
283
В Самарской области установят новую въездную композицию
24 декабря 2025  11:34
В Самарской области установят новую въездную композицию
281
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
23 декабря 2025  21:57
Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своим заместителями
488
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
472
Весь список