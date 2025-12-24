В Самарской области директора табачной компании подозревают в неуплате налогов на 7 млрд рублей

Следственными органами Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении директора организации по производству табачной продукции, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из управления Федеральной налоговой службы по Самарской области.

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год подозреваемый уклонился от уплаты налогов на общую сумму около 7 миллиардов рублей путем предоставления в налоговый орган деклараций с включенными заведомо ложными сведениями без отражения сведений о произведенной и реализованной никотиносодержащей продукции.

Кроме того, фигурант легализовал денежные средства, приобретенные в результате уклонения от уплаты налогов, путем приобретения недвижимого и иного имущества на общую сумму более 22 миллионов рублей. Он же организовал изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств подконтрольным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по фиктивным взаимоотношениям.

В ходе предварительного расследования судом по ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области и подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.