В ходе церемонии Путин также поздравил Захарову с 50-летним юбилеем, назвав ее голосом российской дипломатии.
Путин вручил Захаровой орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени
В ходе предварительного расследования судом по ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В Самарской области директора табачной компании подозревают в неуплате налогов на 7 млрд рублей
Все желающие смогут посмотреть выставки "На велосипеде в космос" и "Конфетный этикет".
25 декабря Музей Модерна в Самаре отметит свой день рождения
Фонд библиотеки пополнился почти 1800 новыми книгами современных авторов, отечественной и зарубежной классики.
В Сызрани открылась после масштабной модернизации библиотека № 10 
Инициатива о соцрекламе блогеров усилит диалог с государством.
Эксперт оценил идею о размещении блогерами соцрекламы о традиционных ценностях
Подведение итогов будет также транслироваться в прямом эфире на ведущих телеканалах региона.
Вячеслав Федорищев подведет основные итоги развития региона в прямом эфире 26 декабря
В регионе реализуется комплекс мер, направленных на заботу о семьях военнослужащих и сотрудников силовых структур, выполняющих служебные задачи в зоне проведения СВО, а также о семьях погибших героев.
В Самарской области состоится 17 новогодних представлений для детей и членов семей участников спецоперации
По информации департамента городского хозяйства и экологии, особое внимание коммунальные и дорожные службы уделяют очистке тротуаров, лестничных спусков, пешеходных переходов и остановочных павильонов.
Иван Носков: «Уборка снега с дорог и тротуаров Самары идет в штатном режиме»
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
В Сызрани открылась после масштабной модернизации библиотека № 10 

143
Фонд библиотеки пополнился почти 1800 новыми книгами современных авторов, отечественной и зарубежной классики.

Библиотека № 10 в Сызрани Самарской области открылась после масштабной модернизации, проведенной по нацпроекту «Семья».

Учреждение в районе Декабристов получило название «Центр чтения и творчества „Платформа 10“». Библиотека, работающая с 1969 года, была полностью обновлена по модельному стандарту. Теперь это современное многофункциональное пространство, разделенное на несколько тематических зон: зал детского чтения, платформа технологий «Возможно все», молодежная платформа «ПАЗЛ», платформа событий и другие.

Фонд библиотеки пополнился почти 1800 новыми книгами современных авторов, отечественной и зарубежной классики. Закуплены книги по истории, искусству, географии психологии, здоровому образу жизни, литература для детей (комиксы, книги-мотиваторы, книги-пазлы, книги с дополненной реальностью), книжными изданиями серий «Уроки из жизни», «Классная классика», «Мировая классика», «Вечные историиt», «Время Z» и др.

Значительное место в фонде занимают книги авторов-победителей различных литературных премий (Долгаревой А., Иванова А., Манойло Е., Побяржиной Х., Роя О., Прилепина З., Ремизова В.) и книгами современных детских писателей (Дашевской Н., Ледерман В., Олейникова А., Рупасовой М., Русиновой Е. и др.).

Среди уникальных изданий, которые пользуются популярностью у читателей пополнившие библиотечный фонд: Долгополов Н. «Легендарные разведчики», Булгаков М. «Вечная классика в стиле манги: Мастер и Маргарита», Пушкин А. «Классика в комиксах: Повести Белкина», Пино Д. «Искусственный интеллект. Пошаговое руководство для иллюстраторов», Усачев А. «Прогулки по Третьяковской галерее», Петросян М. «Дом, в котором…»

В Самарской области в этом году в рамках реалитзации национального проекта «Семья» создано 5 модельных библиотек в Жигулевске, Сызрани, Тольятти, м.р. Елховский и Ставропольский.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Сызрань

