В Сызрани открылась после масштабной модернизации библиотека № 10 

Библиотека № 10 в Сызрани Самарской области открылась после масштабной модернизации, проведенной по нацпроекту «Семья».

Учреждение в районе Декабристов получило название «Центр чтения и творчества „Платформа 10“». Библиотека, работающая с 1969 года, была полностью обновлена по модельному стандарту. Теперь это современное многофункциональное пространство, разделенное на несколько тематических зон: зал детского чтения, платформа технологий «Возможно все», молодежная платформа «ПАЗЛ», платформа событий и другие.

Фонд библиотеки пополнился почти 1800 новыми книгами современных авторов, отечественной и зарубежной классики. Закуплены книги по истории, искусству, географии психологии, здоровому образу жизни, литература для детей (комиксы, книги-мотиваторы, книги-пазлы, книги с дополненной реальностью), книжными изданиями серий «Уроки из жизни», «Классная классика», «Мировая классика», «Вечные историиt», «Время Z» и др.

Значительное место в фонде занимают книги авторов-победителей различных литературных премий (Долгаревой А., Иванова А., Манойло Е., Побяржиной Х., Роя О., Прилепина З., Ремизова В.) и книгами современных детских писателей (Дашевской Н., Ледерман В., Олейникова А., Рупасовой М., Русиновой Е. и др.).

Среди уникальных изданий, которые пользуются популярностью у читателей пополнившие библиотечный фонд: Долгополов Н. «Легендарные разведчики», Булгаков М. «Вечная классика в стиле манги: Мастер и Маргарита», Пушкин А. «Классика в комиксах: Повести Белкина», Пино Д. «Искусственный интеллект. Пошаговое руководство для иллюстраторов», Усачев А. «Прогулки по Третьяковской галерее», Петросян М. «Дом, в котором…»

В Самарской области в этом году в рамках реалитзации национального проекта «Семья» создано 5 модельных библиотек в Жигулевске, Сызрани, Тольятти, м.р. Елховский и Ставропольский.

Фото: минкульт СО