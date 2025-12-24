25 декабря Музей Модерна в Самаре отметит свой день рождения

Гости соберутся, чтобы подвести итоги этого года и задать направление на будущее. Все желающие смогут посмотреть выставки "На велосипеде в космос" и "Конфетный этикет".
В 20:00 с днем рождения Музей поздравят артисты ансамбля "Самарская камерата":
Вадим Зубков (баритон), Софья Цимбал (колоратурное сопрано), фортепианный дуэт Мариана Новикова и Валентина Яхьяева.
В программе произведения двух королей оперетты - Иоганна Штрауса и Исаака Дунаевского, юбиляров уходящего года;
прекрасные и редкие мелодии Франца Легара, Николауса Досталя, Льва Шварца и др.
Конечно, вас ждут новогодние музыкальные подарки и сюрпризы!
Вход свободный.
Мероприятие продлится с 19:00 до 20:00
Фото: минкульт СО