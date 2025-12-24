Эксперт оценил идею о размещении блогерами соцрекламы о традиционных ценностях

Идея об обязанности блогеров размещать соцрекламу о традиционных ценностях поможет наладить более тесные контакты между инфлюенсерами и государственными структурами. Об этом 24 декабря заявил «Известиям» сооснователь коммуникационного агентства Social Stars, вице-президент «Федерации блогеров» Максим Петренчук.

В настоящее время заметен рост интереса государства к блогерам, и те отвечают взаимностью.

Кроме того, добавил Петренчук, участие блогеров в благотворительности и освещении социальных проблем выглядит логичным, однако подобные ожидания должны касаться не только лидеров мнений. Он считает, что СМИ могут чаще публиковать социальные материалы на безвозмездной основе, телевидение — проводить благотворительные эфиры, а артисты — выступать на некоммерческих мероприятиях. При этом, как отметил собеседник, блогеры должны быть социально ответственными, но «не более, чем остальные участники медиарынка».

«Главная проблема предложенной инициативы — это отсутствие четких критериев. Что конкретно считать благотворительностью и социальными ценностями? Нужно ли говорить о конкретных фондах и институтах или достаточно общих слов? Как измерить соответствие традиционным ценностям? Также неизбежно возникнет вопрос, как оценить выполнение этих требований», — пояснил Петренчук.

Фото: pxhere.com