Самарец 1955 года рождения стал жертвой мошенника, который обманул его на 335 000 рублей

Мужчина 1955 года рождения стал жертвой мошенника, который обманул его на сумму 335 000 рублей. В отдел полиции обратился местный житель с заявлением о хищении. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что мужчине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и убедил местного жителя, что обязательно нужно проверить денежные средства на подлинность и декларировать свои доходы с целью недопущения финансирования ВСУ и для сохранности денежных средств необходимо срочно передать их курьеру. Пострадавший выполнил все требования злоумышленника и хранившееся дома деньги, передал неизвестному наличными у подъезда.

Неизвестный перестал выходить на связь, после чего мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.