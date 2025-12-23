Я нашел ошибку
Главные новости:
Издание по традиции будет передано в городские библиотеки, где любой желающий сможет ознакомиться с историями самарцев.
В Самаре презентовали одиннадцатый выпуск «Ветеранской книги рекордов – 2025»
Вместе с учителями школы и педагогами СамГТУ ученики будут углубленно изучать математику, физику и компьютерную графику.
Второй профильный инженерно-технический класс открыли в школе № 118 в Самаре
Специалист, имея опыт работы в реанимационном отделении в Самаре, приняла решение вернуться в родной Пестравской район и продолжить профессиональную деятельность в местной больнице.
«Земский фельдшер»: в подразделение Пестравской больницы трудоустроилась новая медсестра
«Жигулёвская долина»: девяти технологическим компаниям присвоен статус резидента
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за навязывание дополнительных услуг
В последние дни 2025 года стоит обратить внимание на платёжки от «РКС-Самара» и заплатить за водоснабжение и водоотведение.
В ЕГРН стали вносить сведения о членах семьи собственника жилого помещения
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
В Самаре начал работу первый Всероссийский семинар по наставничеству для защитников Отечества 
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Самарец 1955 года рождения стал жертвой мошенника, который обманул его на 335 000 рублей

157
Самарец 1955 года рождения стал жертвой мошенника, который обманул его на 335 000 рублей

Мужчина 1955 года рождения стал жертвой мошенника, который обманул его на сумму 335 000 рублей. В отдел полиции обратился местный житель с заявлением о хищении. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что мужчине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и убедил местного жителя, что обязательно нужно проверить денежные средства на подлинность и декларировать свои доходы с целью недопущения финансирования ВСУ и для сохранности денежных средств необходимо срочно передать их курьеру. Пострадавший выполнил все требования злоумышленника и хранившееся дома деньги, передал неизвестному наличными у подъезда.

Неизвестный перестал выходить на связь, после чего мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

