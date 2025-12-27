В Самарской области упразднено министерство правопорядка и противодействия коррупции

Ведомство ликвидировано указом губернатора Вячеслава Федорищева «Об отдельных вопросах совершенствования системы структуры органов исполнительной власти в сфере противодействия коррупции». Документ подписан 26 декабря и вступит в силу с 1 января.

Перераспределением ресурсов, которые ранее были заложены на министерство по вопросам правопорядка и противодействия коррупции, займутся департамент управления делами губернатора и министерство по региональной безопасности, пишет Обоз-инфо.

Оба министерства всего за несколько месяцев до этого были преобразованы из департаментов. О планах слить их глава региона рассказал в интервью газете «Самарское обозрение» еще в сентябре. «С учетом особенностей прохождения последнего года и уточнения нашей антикоррупционной работы» стоит объединить два «силовых» министерства», – заявил тогда Вячеслав Федорищев.