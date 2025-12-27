средние предлагаемые зарплаты в мебельном бизнесе выросли на 19%

Аналитики Авито Работы совместно с экспертами Авито Услуги подвели итоги 2025 года и изучили, как изменились средние предлагаемые зарплаты в мебельном бизнесе в период с января по ноябрь 2025 года. Согласно исследованию, средние зарплатные предложения в отрасли увеличились на 19% год к году и достигли 80 146 руб/мес.

Наиболее заметная динамика роста средних предлагаемых зарплат зафиксирована у отдельных категорий специалистов мебельной отрасли. Так, для инженера-технолога рост составил +45%. Работодатели предлагают таким специалистам в среднем 129 106 руб/мес.

Водитель-экспедитор занимает второе место с увеличением средней предлагаемой зарплаты до 103 144 руб/мес (+38%). Также в топ-3 вошли операторы производственной линии, средняя предлагаемая зарплата которых увеличилась на 24% и составила 74 640 руб/мес.

Интерес к изготовлению декоративных реек увеличился на 35%, мебели из массива дерева — на 30%, столешниц — на 25%, а лестниц — на 21%. Кроме того, россияне на 18% чаще искали профессионалов, способных создать садовую мебель и малые архитектурные формы, — беседки, навесы, качели и другие небольшие конструкции.