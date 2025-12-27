Я нашел ошибку
В Самарской области из-за метели закрыли движение на участке трассы М-5
«Дубрава» - победитель «Золотой шайбы» среди команд сельских юношей старшей возрастной группы
Самарские рапиристы завоевали Кубок России!
Google хочет забрать свои старые серверы у российских провайдеров
Главный тренер «Крыльев Советов» заявил, что клубу нужен забивной форвард
средние предлагаемые зарплаты в мебельном бизнесе выросли на 19%
На железных дорогах России за девять месяцев выявлено более 5 тыс. нарушений
В Самарской области в ДТП погибли водитель и пассажир иномарки
Средние предлагаемые зарплаты в мебельном бизнесе выросли на 19%

Аналитики Авито Работы совместно с экспертами Авито Услуги подвели итоги 2025 года и изучили, как изменились средние предлагаемые зарплаты в мебельном бизнесе в период с января по ноябрь 2025 года. Согласно исследованию, средние зарплатные предложения в отрасли увеличились на 19% год к году и достигли 80 146 руб/мес.

Наиболее заметная динамика роста средних предлагаемых зарплат зафиксирована у отдельных категорий специалистов мебельной отрасли. Так, для инженера-технолога рост составил +45%. Работодатели предлагают таким специалистам в среднем 129 106 руб/мес.

Водитель-экспедитор занимает второе место с увеличением средней предлагаемой зарплаты до 103 144 руб/мес (+38%). Также в топ-3 вошли операторы производственной линии, средняя предлагаемая зарплата которых увеличилась на 24% и составила 74 640 руб/мес.

Интерес к изготовлению декоративных реек увеличился на 35%, мебели из массива дерева — на 30%, столешниц — на 25%, а лестниц — на 21%. Кроме того, россияне на 18% чаще искали профессионалов, способных создать садовую мебель и малые архитектурные формы, — беседки, навесы, качели и другие небольшие конструкции.

В центре внимания
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
27 декабря 2025  13:32
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
229
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
26 декабря 2025  21:08
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
1119
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
26 декабря 2025  20:34
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
587
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
26 декабря 2025  17:43
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
506
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
26 декабря 2025  17:34
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
527
