Google хочет забрать свои старые серверы у российских провайдеров

Корпорация Google обратилась к российским интернет-провайдерам и заявила о планах забрать кэширующие серверы модели Dell R720. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ряд источников.

Уточняется, что в письме говорится о серверах, использовавшихся в рамках системы Google Global Cache (GGC), ускоряющей доставку контента для юзеров. Компания предоставляет эти серверы операторам связи в различных странах мира, до 2022 года устройства поставлялись и в РФ.

Известно, что на этих серверах находится контент Google, который наиболее востребован интернет-пользователями: видео на YouTube, карты и браузер Chrome.