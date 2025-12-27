Бастрыкин ждет доклад по делу о стрельбе в Самаре

Подробности рассказали в региональном СУ СКР.

В июне текущего года в социальных сетях появилась информация, что в Самаре иностранец напал на местного жителя и выстрелил ему в голову из травматического пистолета.



Было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Отмечается, что злоумышленник может избежать соответствующего наказания. Кроме того, все его действия могут переквалифицировать на более мягкую статью.



Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области П. М. Олейнику представить доклад о ходе и результатах расследования, пишет 450media.ru.