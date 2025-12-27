Я нашел ошибку
Бастрыкин ждет доклад по делу о стрельбе в Самаре
В Самарской области из-за метели закрыли движение на участке трассы М-5
«Дубрава» - победитель «Золотой шайбы» среди команд сельских юношей старшей возрастной группы
Самарские рапиристы завоевали Кубок России!
Google хочет забрать свои старые серверы у российских провайдеров
Главный тренер «Крыльев Советов» заявил, что клубу нужен забивной форвард
средние предлагаемые зарплаты в мебельном бизнесе выросли на 19%
На железных дорогах России за девять месяцев выявлено более 5 тыс. нарушений
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Бастрыкин ждет доклад по делу о стрельбе в Самаре

64
Бастрыкин ждет доклад по делу о стрельбе в Самаре

Подробности рассказали в региональном СУ СКР.

В июне текущего года в социальных сетях появилась информация, что в Самаре иностранец напал на местного жителя и выстрелил ему в голову из травматического пистолета.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Отмечается, что злоумышленник может избежать соответствующего наказания. Кроме того, все его действия могут переквалифицировать на более мягкую статью.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области П. М. Олейнику представить доклад о ходе и результатах расследования, пишет 450media.ru.

