В Самаре хотят построить центр гимнастики и теннисный комплекс

Администрация Самары заявила о планах построить в городе несколько новых спортивных объектов. Соответствующие пункты внесены в обновлённый список инвестиционных проектов.

В числе основных инициатив – создание Центра гимнастики. Предполагается, что на его возведение уйдёт около четырёх лет. Сейчас городские власти ищут инвестора для этого проекта. Финансирование может быть частично получено из федеральной госпрограммы «Развитие физкультуры и спорта».

Ещё одним крупным проектом станет строительство многофункционального спортивного комплекса, ориентированного на различные виды тенниса. Его планируется реализовать до 2030 года. В данный момент для комплекса подбирают земельный участок, а объём необходимых инвестиций оценивается в 300 миллионов рублей.

Также в планах – возведение надувного ангара для игры в паддел-теннис. Под этот объект требуется найти участок земли площадью не менее семи тысяч квадратных метров. Предварительная смета на его строительство составляет 258 миллионов рублей, пишет Самара-МК.