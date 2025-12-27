Я нашел ошибку
Главные новости:
Исследование ЦБ РФ: загрузка производств в Самарской области снизилась до 77%
Исследование ЦБ РФ: загрузка производств в Самарской области снизилась до 77%
В Тольятти ввели запрет на проезд по главным площадям
В Тольятти ввели запрет на проезд по главным площадям
В Самаре хотят построить центр гимнастики и теннисный комплекс
В Самаре хотят построить центр гимнастики и теннисный комплекс
В Самаре лыжный сезон стартовал с ежегодной «Гонки памяти»
В Самаре лыжный сезон стартовал с ежегодной «Гонки памяти»
Правительство России продлило запрет на экспорт бензина до конца февраля
Правительство России продлило запрет на экспорт бензина до конца февраля
Бастрыкин ждет доклад по делу о стрельбе в Самаре
Бастрыкин ждет доклад по делу о стрельбе в Самаре
В Самарской области из-за метели закрыли движение на участке трассы М-5
В Самарской области из-за метели закрыли движение на участке трассы М-5
«Дубрава» - победитель «Золотой шайбы» среди команд сельских юношей старшей возрастной группы
«Дубрава» - победитель «Золотой шайбы» среди команд сельских юношей старшей возрастной группы
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.69
-0.19
EUR 91.21
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные

Правительство России продлило запрет на экспорт бензина до конца февраля

155
Правительство России продлило запрет на экспорт бензина до конца февраля

Правительство России продлило запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до конца февраля 2026 года. Соответствующие документы 27 декабря опубликовали на официальном сайте правительства.

«Новым постановлением продлен до 28 февраля 2026 года включительно временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. Он будет действовать для всех экспортеров, включая непосредственных производителей», — указано на сайте.

При этом на производителей дизеля, а также судового топлива и прочих газойлей запрет распространяться не будет. Отмечается, что ограничения вступят в силу со дня, следующего за днем официального опубликования постановлений, пишут "Известия".

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
27 декабря 2025  13:32
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
294
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
26 декабря 2025  21:08
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
1232
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
26 декабря 2025  20:34
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
624
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
26 декабря 2025  17:43
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
528
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
26 декабря 2025  17:34
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
552
Весь список