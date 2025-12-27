Правительство России продлило запрет на экспорт бензина до конца февраля

Правительство России продлило запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до конца февраля 2026 года. Соответствующие документы 27 декабря опубликовали на официальном сайте правительства.

«Новым постановлением продлен до 28 февраля 2026 года включительно временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. Он будет действовать для всех экспортеров, включая непосредственных производителей», — указано на сайте.

При этом на производителей дизеля, а также судового топлива и прочих газойлей запрет распространяться не будет. Отмечается, что ограничения вступят в силу со дня, следующего за днем официального опубликования постановлений, пишут "Известия".