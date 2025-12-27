Исследование ЦБ РФ: загрузка производств в Самарской области снизилась до 77%

Производственные мощности в Самарской области в третьем квартале 2025 года использовались не в полную силу. Согласно мониторингу Банка России, их средняя загрузка упала до 77%, тогда как год назад она составляла 85%.

Главной причиной такого снижения промышленники называют уменьшение покупательского спроса. Эксперты Центробанка объясняют эту ситуацию возвращением экономики к равновесию после прошлогоднего всплеска активности. Как отмечает зампред Отделения Самара Василий Гордеев, высокие процентные ставки побуждают людей больше откладывать деньги, а не тратить их. При этом умеренный спрос всё же мотивирует предприятия постепенно обновлять и расширять свои мощности, пишет ВолгаНьюс.

Не во всех отраслях наблюдается спад. Пищевая промышленность, производство удобрений и фармацевтика продолжают работать активно благодаря устойчивому спросу на их продукцию. Интересно, что большинство опрошенных компаний не видят проблем в самих мощностях и считают своё оборудование современным и готовым к работе.

Ранее уже сообщалось о замедлении роста цен производителей в регионе. По данным Банка России, к июлю 2025 года цены снижались три месяца подряд, а с начала года их общий прирост составил всего 4,8% в годовом выражении, пишет Самара-МК.