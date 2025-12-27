Я нашел ошибку
Главные новости:
Исследование ЦБ РФ: загрузка производств в Самарской области снизилась до 77%
Исследование ЦБ РФ: загрузка производств в Самарской области снизилась до 77%
В Тольятти ввели запрет на проезд по главным площадям
В Тольятти ввели запрет на проезд по главным площадям
В Самаре хотят построить центр гимнастики и теннисный комплекс
В Самаре хотят построить центр гимнастики и теннисный комплекс
В Самаре лыжный сезон стартовал с ежегодной «Гонки памяти»
В Самаре лыжный сезон стартовал с ежегодной «Гонки памяти»
Правительство России продлило запрет на экспорт бензина до конца февраля
Правительство России продлило запрет на экспорт бензина до конца февраля
Бастрыкин ждет доклад по делу о стрельбе в Самаре
Бастрыкин ждет доклад по делу о стрельбе в Самаре
В Самарской области из-за метели закрыли движение на участке трассы М-5
В Самарской области из-за метели закрыли движение на участке трассы М-5
«Дубрава» - победитель «Золотой шайбы» среди команд сельских юношей старшей возрастной группы
«Дубрава» - победитель «Золотой шайбы» среди команд сельских юношей старшей возрастной группы
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.69
-0.19
EUR 91.21
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самаре лыжный сезон стартовал с ежегодной «Гонки памяти»

177
В Самаре лыжный сезон стартовал с ежегодной «Гонки памяти»

27 декабря на лыжной базе ГАУ СШ «Чайка» проходят областные соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти ведущих спортсменов и тренеров Самарской области. На лыжную трассу сегодня вышли 400 любителей здорового образа жизни.

Спортсмены из разных городов и районов губернии выявляют сильнейших в массовом старте свободным стилем на 2,5, 5, 10, 15 и 30 км.

Участников приветствовал врио заместителя губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев. Он отметил, что лыжный спорт являеся базовым и наша задача, чтобы с каждым годом число занимающихся становилось больше.

Врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская добавила, что проведение подобных мероприятий помогает популяризировать регулярные занятия физической культурой и спортом.

По традиции участники возложили цветы к памятнику тренерам. Также министерство спорта приготовило для лыжников-ветеранов небольшие новогодние подарки.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
27 декабря 2025  13:32
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
294
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
26 декабря 2025  21:08
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
1232
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
26 декабря 2025  20:34
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
624
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
26 декабря 2025  17:43
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
528
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
26 декабря 2025  17:34
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
552
Весь список