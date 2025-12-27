В Самаре лыжный сезон стартовал с ежегодной «Гонки памяти»

27 декабря на лыжной базе ГАУ СШ «Чайка» проходят областные соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти ведущих спортсменов и тренеров Самарской области. На лыжную трассу сегодня вышли 400 любителей здорового образа жизни.

Спортсмены из разных городов и районов губернии выявляют сильнейших в массовом старте свободным стилем на 2,5, 5, 10, 15 и 30 км.

Участников приветствовал врио заместителя губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев. Он отметил, что лыжный спорт являеся базовым и наша задача, чтобы с каждым годом число занимающихся становилось больше.

Врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская добавила, что проведение подобных мероприятий помогает популяризировать регулярные занятия физической культурой и спортом.

По традиции участники возложили цветы к памятнику тренерам. Также министерство спорта приготовило для лыжников-ветеранов небольшие новогодние подарки.