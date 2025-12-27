В Тольятти ввели запрет на проезд по главным площадям

Мера связана с необходимостью обеспечить безопасность населения в период проведения зимних народных гуляний.

Так, на территории Центральной площади уже действует ограничение о временном прекращении движения автомобилей. Оно перекрыто до 10 марта 2026 года. Речь идет о зонах размещения новогодней ели, катка, ледового городка и детских горок. Такой долгий период санкций для автотранспорта здесь связан с тем, что территория будет использоваться тольяттинцами для зимних забав.



Также администрация запрещает ездить и парковаться на площади Свободы. Речь идет об участке возле кукольного театра. Ограничения будут действовать с 30 декабря до 12 января, пишет 450media.ru.